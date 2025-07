Après quatre décennies, le Gym Énergie change de propriétaire 

Après 41 ans à la tête du Gym Énergie, Martial Gobeil passe le flambeau à Keven Gravel, un habitué de longue date de l’établissement. La transaction a été officialisée le 19 juin dernier devant notaire, concluant ainsi une étape importante dans l’histoire de cette institution bien implantée à Dolbeau-Mistassini.

« Martial regardait pour vendre, et il m’en a parlé un peu. Il a vu que j’étais intéressé. On a commencé à jaser, à faire les démarches, et la vente s’est conclue », raconte le nouveau propriétaire.

Malgré cette transition, l’ancien propriétaire demeure présent. Il continue de fréquenter le gym et accompagne Keven Gravel dans ses débuts à la barre de l’établissement.

« Il est là pour que la transition se fasse en douceur. Si j’ai besoin d’aide ou de conseils, il est là pour m’aider. Nous avons une bonne relation », souligne M. Gravel.

Poursuivre dans la même lignée

Le nouveau propriétaire entend préserver l’identité du Gym Énergie, en conservant notamment son nom et son ambiance conviviale.

« C’est important pour moi de garder ce qu’il a fait ici, par respect pour lui, mais aussi parce que ç’a fait ses preuves, affirme-t-il. On a l’un des plus beaux gyms ici à Dolbeau-Mistassini. Martial a mis beaucoup d’efforts pour en faire un aussi bel endroit. »

Sans bouleverser le fonctionnement, Keven Gravel prévoit néanmoins quelques améliorations. Il a récemment installé un système d’accès à puce électronique, ce qui a permis d’étendre les heures d’ouverture jusqu’à 23 h. D’autres petits changements sont à venir, notamment la modernisation de certains équipements.

À plus long terme, il envisage d’ajouter une section dédiée aux produits de nutrition et suppléments, afin de répondre à un besoin non comblé dans le secteur.

Ambiance familiale

Keven Gravel souhaite également faire du Gym Énergie une entreprise encore plus familiale. Il prévoit impliquer sa conjointe et leurs deux enfants dans la gestion de l’endroit.

« C’est déjà un endroit où on se sent comme une grande famille, donc ce sentiment va sûrement augmenter en impliquant ma propre famille. »

L’équipe déjà en place, incluant un employé expérimenté, poursuivra aussi son engagement auprès de la clientèle.