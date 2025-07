Des citoyens se plaignent des parcs désuets

L’espace récréatif de skateboard et de basketball du Parc Centre-Ville de Dolbeau-Mistassini ne répond plus aux besoins de la communauté, selon plusieurs citoyens qui s’en plaignent et d’après eux, l’endroit serait laissé pour compte.

Plusieurs parcs de la ville tels que le Parc Lion ou le Parc des Copains ont pu se refaire une beauté dernièrement grâce au plan d’investissement des parcs et des espaces verts, adopté en 2022, et échelonné jusqu’à la fin de 2025. Adopté par un comité citoyen, l’objectif était de cibler les parcs fréquentés ayant le plus besoin d’être remis au goût du jour.

Le skatepark et le terrain de basketball ne font pas partie des projets retenus, alors que les installations présentent depuis plusieurs années des lacunes, comme un terrain trop petit, des paniers pliés et des sols en asphalte munis de rampes en métal rouillées. Certains Dolmissois ont partagé leur mécontentement sur les réseaux sociaux et mentionnent que certaines municipalités plus petites, telles que Saint-Jeanne-d’Arc, ont répondu aux demandes des citoyens avec des parcs bétonnés et revampés.

Le maire de Dolbeau-Mistassini, André Guy, dit comprendre la problématique et souhaite continuer d’offrir aux citoyens une offre de services acceptable. Il croit cependant que la population doit faire son bout de chemin dans cette démarche. « On se disqualifie parce qu’il n’a pas l’air accueillant et je le comprends, mais on fait avec les budgets qu’on a. Chaque année, on fait un budget et on détermine les besoins, si personne ne me dit que ce parc-là n’est pas correct, dans ma tête il n’a pas besoin d’être changé. En revanche, si j’ai des requêtes qui rentrent, et bien là on va tenter de le placer dans nos projets et d’en évaluer les coûts. Si c’est désuet et qu’il y a une bonne densification d’utilisateurs quand même, ça serait normal d’avoir un skatepark et un terrain de basket qui ont plus d’allure que ça », affirme-t-il.

Sécurité

Le Parc Centre-Ville est fréquenté à chaque semaine par la jeunesse et les enfants du camp de jour. La directrice générale de la maison des jeunes Le Jouvenceau, Sarah-Jane Gagnon, croit également que des améliorations pourraient être envisageables. « C’est un bel emplacement, mais il y aurait quand même des choses à faire pour qu’il soit plus attrayant et sécuritaire. Un jeune est déjà tombé sur des morceaux de vitres cassés après une figure et s’est ouvert la main. Là c’était un ado et on peut être prévoyant, mais pour un enfant qui va jouer, ça peut être très dangereux », dit-elle. Certaines problématiques surviennent également et Mme Gagnon doit régulièrement appeler le service de police afin de régler ces situations.

Afin de voir le Parc Centre-Ville faire peau neuve, une requête peut être déposée auprès du service des loisirs de Dolbeau-Mistassini.

Un équipement nécessaire

Le cas de Dolbeau-Mistassini n’est pas une exception. Selon une étude menée par l’organisme montréalais Metalube, les parcs urbains pour jeunes ados émergent comme des refuges essentiels, bien au-delà de leur fonction récréative. Ils incarnent des espaces de respiration sociale, psychologique et environnementale, où les adolescents peuvent se retrouver, se détendre et s’exprimer librement. Pourtant, leur conception et leur accessibilité restent souvent négligées. L’étude révèle que les jeunes se sentent souvent exclus des espaces publics traditionnels, conçus soit pour les enfants, soit pour les adultes. La socialisation dans les parcs urbains joue ainsi un rôle fondamental dans le développement des adolescents, tant sur le plan personnel que collectif. Ces espaces publics ne sont pas seulement des lieux de détente : ils deviennent des scènes où les jeunes expérimentent la vie sociale en dehors du cadre familial ou scolaire. En d’autres termes, les parcs urbains permettent de tisser des liens, de construire des identités, et de vivre des expériences qui les préparent à la vie adulte. Leur importance dépasse donc largement le simple cadre récréatif.