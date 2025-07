Un nombre record de passeports vendus pour la 63e édition

Le Festival du Bleuet de Dolbeau-Mistassini a gagné son pari en misant sur des têtes d’affiche bien connues et des étoiles montantes pour sa 63e édition qui débutera le 31 juillet. Un nombre record de passeports a été vendu pour les spectacles qui s’en viennent, indique la présidente du comité organisateur, Marie-Ève Boivin.

« On en vend habituellement environ 2000 et cette année, on est rendu à plus de 2500 passeports vendus. Il y a des spectacles pour tous les goûts et il y a beaucoup de gens intéressés à y assister. »

La programmation met effectivement de l’avant des artistes et des styles musicaux diversifiés.

P’tit Gros Bison et Cory Marks seront les premiers à monter sur la grande scène le 31 juillet, tandis que Tendance Alcoolique, un hommage à Johnny Cash, suivra sous la tente.

P’tit Belliveau, ainsi que FouKi et son invité, Jay Scøtt, feront à leur tour danser les festivaliers le premier août, alors que DJ Pgee se produira sous la tente.

Les Dales Hawerchuk, Éric Lapointe et DJ Plaster seront en vedette le lendemain.

Revenir à des valeurs sûres

Le festival a également décidé de revenir à des valeurs sûres durant cette édition, en programmant à nouveau des activités gratuites qui avaient été abandonnées durant les dernières années.

Ce sera le cas du Prix de la chanson, qui permettra à une quinzaine de personnes de faire valoir leur talent devant public sur la grande scène tous les soirs, juste avant les artistes invités. Encore là, le festival a misé juste, souligne Marie-Ève Boivin.

« Les gens s’ennuyaient de ce concours et plusieurs nous ont dit qu’ils étaient contents que ça revienne. Les participants chanteront ce qu’ils voudront et ils seront évalués par des juges jusqu’à la finale qui aura lieu le samedi. Le gagnant méritera un prix en argent. »

Les aînés pourront aussi profiter à nouveau d’un après-midi pour danser et se rencontrer sous la tente, alors que la musique folklorique sera à l’honneur.

Des activités pour amuser les jeunes

Les plus jeunes n’ont pas été oubliés non plus, ajoute la présidente de l’évènement et les activités qui étaient au programme afin de les amuser lors des précédentes éditions seront de retour.

Tous les jours, lors de l’ouverture du site, ils pourront notamment profiter de jeux gonflables, se faire maquiller ou gâter par leurs parents grâce à des camions de cuisine de rue offrant de la nourriture. D’autres activités ont également été prévues pour eux selon la journée, comme des manettes géantes.

La traditionnelle course de boîtes à savon devant l’école Notre-Dame-des-Anges, organisée avec le Club optimiste le premier jour de l’évènement, leur permettra aussi de tester leurs engins et leurs talents de pilotes.

« Le jeudi, c’est vraiment une journée pour les enfants, insiste Marie-Ève Boivin. On en reçoit environ 500 qui proviennent des camps de jour et on les gâte avec un dîner hot-dog. Les Fous du Roi seront également présents pour faire de l’animation. »

Comme à l’habitude, le Festival du Bleuet, qui se veut une fête familiale pour marquer le début de la récolte du petit fruit bleu, se terminera par la dégustation de la tarte géante.

Tous les détails de la programmation sont disponibles sur la page Facebook de l'événement.