La production de bleuets sauvages au chocolat débute à la Chocolaterie des Pères

C’est une production qui annonce le lancement la récolte des bleuets dans notre région, celle des fameux bleuets sauvages enrobés de chocolat, qui se retrouvent ainsi de nouveau sur les tablettes.

Et comme le veut la tradition, la première boîte a été offerte au Père Augustin, même si celui-ci est maintenant rendu dans la communauté de St-Jean de Matha, dans la région de Lanaudière. Selon lui, rien ne pouvait l’empêcher de vivre ce moment magique et surtout, de revoir les employés. Il en a aussi profité pour revoir les artisans en pleine action au sein de l’usine.

Une nouveauté pour cette année : les bleuets reviennent avec un nouvel emballage, question de mieux marquer la distinction avec ceux qui sont enrobés de chocolat noir. Une décision qui rend fière l’entreprise. Dès cette fin de semaine, les bleuets sauvages enrobés de chocolat seront disponibles dans plusieurs points de ventes dans la région. Pour le reste du Québec, il va falloir user de patience, car ces délices sucrés seront sur les tablettes au début du mois d’août.

La chocolaterie

Après plus de 80 ans de gestion par les moines, l’abbaye, confrontée au vieillissement de sa communauté, avait vendu son monastère à l’automne 2023 et, début 2024, a transmis la chocolaterie à deux employés de longue date, Joël Lavoie et Bruno Lefebvre, soucieux de poursuivre l’héritage régional tout en développant de nouvelles créations et en maintenant les valeurs monastiques qui ont fait sa réputation.

La Chocolaterie des Pères de Mistassini emploie aujourd’hui une quinzaine de personnes à l’année, auxquelles s’ajoutent une trentaine de travailleurs saisonniers mobilisés durant la période de production des bleuets et de Pâques, permettant d’ajuster les effectifs aux pics de demande sans compromettre la qualité des chocolats enrobés et des confiseries artisanales.

Saison prometteuse

Tel que mentionné dans les journaux de Trium Médias la semaine dernière, la récolte de bleuets sauvages s’annonce dans la moyenne cette année au Saguenay–Lac-Saint-Jean, avec une production projetée autour de 90 millions de livres selon les Producteurs de bleuets sauvages du Québec.

Les acteurs de la filière restent toutefois prudents face aux impacts possibles d’un hiver marqué par un couvert neigeux irrégulier et aux fortes pluies des dernières semaines, qui pourraient favoriser l’apparition de maladies fongiques, même si aucun dommage généralisé n’a été constaté à ce stade.

Sur le plan économique, les perspectives de meilleurs prix en 2025 sont soutenues par l’absence de nouveaux tarifs américains sur le petit fruit et par une campagne provinciale, « Sauvage jusqu’au bout des doigts », visant à valoriser l’originalité du bleuet sauvage québécois.