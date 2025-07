Des festivités pour marquer le départ de la Traversée internationale du lac St-Jean.

La 23e édition du festival À l’eau Péribonka prépare une foule d’activités dans le cadre de la Traversée internationale du lac St-Jean. Le tout se tiendra du 24 au 26 juillet, dans le cœur du Village.

À l’eau Péribonka veut marquer l’édition 2025 en proposant une programmation variée, pour tous les âges, et où le plaisir et le sport sont mis de l’avant. Le tout débutera jeudi avec l’ouverture du site et la prestation des BB par Ludovick Bourgeois à 20h30. S’en suivra par la suite le vendredi avec un tournoi de poche, une épluchette de blés d’inde et le spectacle de Kevin Parent, qui célèbre ses 30 ans de carrière.

Le samedi démarre tôt le matin avec le brunch des nageurs et leur départ à 8h. La journée est par la suite remplie d’activités familiales pour les grands et les petits : courses amicales, mini traversée de la rivière Péribonka à la nage et bien d’autres activités. Le classique souper des connaisseurs de l’événement prendra place en soirée et À l’eau Péribonka sera clôturée avec des feux d’artifices et la présence de 100% Québécois, un groupe musical proposant un voyage à travers les décennies en reprenant les plus grands succès de la scène musicale du Québec.

La secrétaire d’À l’eau Péribonka, Sady Kearnen, est heureuse de recevoir les visiteurs à nouveau et d’organiser l’événement qui est attendu par plusieurs. « Je suis native de Péribonka et c’est une belle visibilité et reconnaissance pour notre village. La Traversée a quand même fêté ses 70 ans l’an dernier et ça fait longtemps que le départ se fait à partir d’ici. C’est donc devenu une tradition chez nous et nous sommes fiers de pouvoir la continuer », dit-elle.

La programmation du festival est accessible dans son entièreté sur la page Facebook d’À l’eau Péribonka.