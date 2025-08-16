Les « fournitures oubliées » mais essentielles pour la rentrée 2025!

Contenu commandité

Le moment est déjà venu de planifier la rentrée. Vous avez reçu la liste des fournitures scolaires, mais ne savez pas par où commencer? Votre meilleure alliée sera sans doute la Librairie Centrale. En quelques clics, vous pourrez commander l’ensemble de la liste, en personnalisant les quantités selon vos besoins. Il ne vous restera plus qu’à aller les chercher en magasin… ou opter pour la livraison pour profiter de quelques semaines supplémentaires au chalet!

Cela dit, il y a toutes sortes de fournitures qui ne se trouvent pas nécessairement sur les listes des établissements. Voici donc une liste des « fournitures oubliées » pour réduire la charge mentale de la rentrée, ainsi que mes endroits préférés pour vous les procurer.

Sacs à dos

Les classiques sacs Lavoie, dans toutes les couleurs et plusieurs imprimés originaux, sont offerts à prix réduit en ce moment même à la Librairie Centrale. L’entreprise fondée à La Baie est bien connue pour ses sacs extraordinairement résistants. Offerts dans différentes tailles (17, 24 ou 36 litres), ils conviennent de la maternelle à l’Université – et beaucoup suivent d’ailleurs leur propriétaire pendant tout leur cheminement scolaire. Fabriqués au Québec, les sacs Lavoie sont lavables à la machine, ce qui représente un avantage non négligeable.

Boîte à lunch

Cet avantage est d’autant plus important pour la boîte à lunch, et la boutique À chaque instant en offre une magnifique sélection de la marque torontoise Fluf. L’intérieur se lave facilement avec un linge humide, et il peut aller dans la laveuse avec un détergent doux au besoin. Son style épuré est intemporel. Il offre assez d’espace pour y ranger tous les plats, et se range à plat une fois vide. Quoi demander de mieux?

Bouteilles et autres contenants isothermes

Pour les contenants et bouteilles isothermes comme pour beaucoup d’autres fournitures scolaires, l’une de mes destinations préférées est notre pharmacie Jean Coutu. Dans bien des cas, leurs prix sont les meilleurs du marché, sans compromis sur la qualité ou la marque. Surveillez la circulaire, ainsi que leur page Web Produits d’ici, qui contient des catégories comme Fabriqué au Québec.

Pour voir tous les items de la liste, cliquez ici : https://extramaria.com/les-fournitures-oubliees-mais-essentielles-pour-la-rentree-2025/

