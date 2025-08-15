Une nouvelle école pour transmettre la passion de jouer d’un instrument ou de chanter

Une nouvelle école pour transmettre la passion de jouer d’un instrument ou chanter ouvrira ses portes le mois prochain à Dolbeau-Mistassini. L'Académie des porteurs de musique offrira ses premiers cours à partir du 8 septembre au deuxième étage de la bibliothèque municipale du secteur Dolbeau.

L’école sera dirigée par Alexis Dionne et Laura Molzan, les fondateurs de l'Académie des porteurs de musique d'Hébertville.

Adam Gilbert, un musicien professionnel installé à Dolbeau-Mistassini, y donnera des cours, en plus d’être le coordonnateur de cette école, qui répondra à un réel besoin selon lui.

« Pour moi, c’est comme un rêve qui va se réaliser dit-il, parce que j’y réfléchissais depuis longtemps. J'ai été approché par le camp musical du Saguenay–Lac-Saint-Jean parce qu'il y avait une grande demande dans la MRC Maria-Chapdelaine pour une école de musique. J’ai appris ensuite que l'Académie des porteurs de musique à Hébertville souhaitait prendre de l’expansion. »

Grâce au soutien de la Ville de Dolbeau-Mistassini qui lui a offert de s’installer en haut de la bibliothèque, la nouvelle école verra donc le jour. Adam Gilbert est très confiant pour la suite.

« Laura Molzan très compétente en gestion et l’école d’Hébertville fonctionne super bien depuis 4 ans. Dès la première année, ils ont eu une centaine d’inscriptions. Nous aussi on s’attend à en recevoir autant. »

Une dizaine d’enseignants

L'Académie des porteurs de musique de Dolbeau-Mistassini pourra compter sur une équipe d’une dizaine d’enseignants lors de son ouverture. Ils offriront des leçons de piano, violon, chant, guitare, basse, contrebasse, violoncelle et saxophone adaptées à tous les âges et à tous les niveaux.

Son coordonnateur souligne que l’école pourra aussi s’adapter à la demande.

« Notre équipe est expérimentée. Nous avons de nombreux professeurs qui sont capables d’enseigner plusieurs instruments. Même si ce n’est pas annoncé, si j’ai des demandes pour la trompette par exemple, j’ai un professeur pour l’enseigner. On va aussi avoir des cours pour former une chorale junior pour les enfants. Ça va être vraiment cool! »

Tout comme l'Académie des porteurs de musique d'Hébertville, celle de Dolbeau-Mistassini souhaite également sortir de ses locaux pour proposer plusieurs projets.

Rejoindre toutes les générations

« On a offert de se rendre à la maison des jeunes pour offrir des ateliers. On veut aussi collaborer avec les maisons de retraite et les écoles pour rejoindre toutes les générations. Il n’y a pas d’âge pour s’épanouir musicalement. On va également développer des évènements de toutes sortes, des spectacles-bénéfice, faire venir des artistes ou donner des classes de maîtres. »

Adam Gilbert souligne que l’éducation est la clé pour développer de nouveaux talents et stimuler l’offre culturelle dans la MRC.

« Depuis que je suis revenu à Dolbeau-Mistassini il y a quelques années, je constate que c’est un coin plus tranquille culturellement si on compare avec ce qui se passe à Alma et même Roberval. J’aimerais que la culture se développe plus. »

Depuis le premier août, il est possible de s’inscrire pour suivre des cours à l'Académie des porteurs de musique sur le site web de l’école.

Le 14 août prochain, la population de Dolbeau-Mistassini et des environs pourra également célébrer la naissance de l’école de musique, lors d’un évènement à la Chapelle du parc de la Pointe-des-Pères.

Dès 16h00, il sera possible de rencontrer toute son équipe mobilisée pour faire vivre la musique dans la communauté. Des prestations musicales sont aussi prévues, notamment avec des invités spéciaux.