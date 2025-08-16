Tout est en place pour le Festival des Brasseurs !

À Dolbeau‑Mistassini, la 11ᵉ édition du Festival des Brasseurs s’imposera encore une fois comme une célébration vivante du terroir québécois, où les saveurs artisanales et les instants partagés se conjugueront avec ferveur, le tout sur le boulevard Wallberg, les 22 et 23 août.

Plus d’une quinzaine de microbrasseries et distilleries ouvriront leurs comptoirs de dégustation, tandis que des food‑trucks et restaurateurs viendront compléter l’expérience gourmande dans une ambiance à la fois authentique et festive. L’accès est entièrement gratuit et les spectacles professionnels, au nombre de cinq, promettent des rendez-vous musicaux hauts en couleur tout au long du weekend.

Les heures d’ouverture, prévues de 17 h à minuit le vendredi et de 13 h à minuit le samedi, invitent à savourer chaque moment, des premières notes aux ultimes bulles… Pour ceux qui souhaitent vivre l’événement en toute tranquillité, des stationnements sont recommandés aux Galeries des Érables et aux Promenades du Boulevard, et le site joue la carte de la convivialité avec la possibilité de payer par carte de débit, la sécurité et la rapidité étant au cœur des préoccupations de organisateurs.

Les enfants sont les bienvenus, mais attention : chiens et verres d’éditions précédentes sont formellement interdits, puisque le verre officiel de l’année est requis pour toute dégustation. Des produits sans alcool et sans gluten sont également proposés, pour que chacun trouve de quoi trinquer à sa façon. Mais dans une atmosphère où la musique populaire rencontre la passion brassicole, chaque coin du site invitera à la découverte.

Microbrasseries présentes

Parmi les brasseurs qui feront mousser l’événement, Le Coureur des Bois, qui se distingue par son attachement aux traditions nordiques et à la nature sauvage. Ses bières, souvent inspirées par les récits de trappeurs et les forêts boréales, offrent une expérience gustative rustique et authentique. La Chouape, bien connue dans notre région, et particulièrement dans le haut du lac, est engagée dans une démarche biologique et locale, et propose des bières qui racontent l’histoire de leur terre d’origine, Saint-Félicien, avec une finesse qui séduira autant les amateurs que les connaisseurs.

La Chasse-Pinte, installée au cœur de Tadoussac, marie poésie et brassage avec une sensibilité écologique affirmée. Ses créations, souvent inspirées par les légendes et les paysages du fjord, sont le reflet d’un art brassicole qui ne fait aucun compromis sur la qualité.

Les 4 Origines, venue de Montréal, injectera une énergie urbaine dans le festival. Avec des recettes audacieuses et une esthétique moderne, cette microbrasserie incarne le renouveau brassicole de la métropole, tout en restant fidèle à l’esprit communautaire qui anime le monde des artisans brasseurs.

Bercée, jeune pousse du paysage brassicole, séduit par son approche délicate et ses bières aux profils aromatiques soignés. Elle évoque la douceur et la convivialité, comme une bière partagée entre amis au bord d’un lac, bercée par le vent…

La Microbrasserie Saint-Honoré, enracinée dans sa municipalité éponyme, propose des bières généreuses et accessibles, souvent inspirées par les goûts populaires et les traditions locales. Elle incarne une certaine idée de la bière de village, chaleureuse et rassembleuse.

Enfin, Pie Braque, avec son nom évocateur et son univers visuel éclaté, apporte une touche d’humour et de créativité. Ses bières, souvent surprenantes, jouent avec les styles et les saveurs, tout en gardant une cohérence artisanale qui témoigne d’un grand savoir-faire.

Les artistes présents

Le Festival des Brasseurs de Dolbeau-Mistassini s’annonce aussi cette année comme un véritable concentré d’énergie musicale, où chaque formation apporte sa couleur singulière à la fête. Irish Bastards, portée par une rythmique punk impétueuse et des airs irlandais revisités, enflamme les foules grâce à ses guitares déchaînées et ses refrains contagieux. Radio Radio, duo acadien électro-rap, joue des contrastes entre beats futuristes et textes tranchants, offrant une performance à la fois dansante et incisive. Jérôme 50, figure montante du hip-hop québécois, mise sur une écriture intime et percutante pour captiver l’auditoire. Les Fous du roi invitent quant à eux à la légèreté, mariant ska enjoué et reggae décomplexé dans un tourbillon de cuivres et de percussions. Orloge Simard, fidèle à son esprit punk-folk, déploie un univers festif et irrévérencieux, où les paroles mordantes se mêlent aux mélodies accrocheuses. Alice Bro fermera la marche avec un folk burlesque et mélancolique, où humour et émotion s’entrelacent pour surprendre et charmer.

De la bonne bouffe !

Le volet restauration a été pensé pour prolonger l’expérience gustative. Barbe Noire, maitre des viandes fumées, témoignera d’un savoir-faire inspiré des tendances modernes. Chic Mon Cochon réinvente de son côté la convivialité autour du cochon sous toutes ses coutures. Par ailleurs, les effluves de Queues de Castor séduiront les gourmands en quête de dégustations originales, et enfin, l’esprit chaleureux de Chez Marcou’z viendra rappeler les racines régionales avec une cuisine de terroir revisitée.