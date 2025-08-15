Nouvel événement à Dolbeau-Mistassini : le Show de Garage

Le 13 septembre prochain sera présentée la première édition du Show de Garage. Un concert rock mettant en vedette trois artistes mystères, organisé au profit d’associations régionales et présenté dans les établissements de Location D’Outils LDS et Jean Dumas Ford.

Membre du comité organisateur, Guillaume Pétrin explique qu’il ne faut pas se laisser intimider par le manque d’information sur les groupes invités. « Ça fait partie de l’événement de garder certains éléments plus mystérieux. Notre promotion va se faire au fil des semaines et c’est une soirée cent pour cent rock qui saura surprendre le public. C’est un seul soir et ça vaut le déplacement. »

L’ensemble des équipements et des voitures qui occupent présentement les lieux seront déplacés afin d’y installer deux scènes de spectacles, ainsi que plusieurs éléments de décors, pour faire de cet événement une expérience unique en son genre. Une partie de la 8e avenue, située entre les deux garages sera également fermée à la circulation et utilisée comme zone d’animation de rue, avec Food Trucks, kiosques de marchandises, stands de tatouages et bien d’autres. La soirée débutera par un cinq à sept, suivi de trois spectacles qui s’enchaîneront jusqu’à minuit. La prolongation de la soirée sera par la suite organisée au Vox Populi.

Origine

Le Show de Garage est une idée du propriétaire de Location D’Outils LDS, Pascal Cloutier. L’objectif est de créer un événement où il est possible de redonner à la communauté tout en offrant aux gens d’ici des soirées festives et mémorables. L’ensemble des fonds amassés et des surplus budgétaires ira directement à des organismes et événements locaux, tels que Cépage en Fête ou la Coopérative de solidarité du Vox Populi. « On met beaucoup d’efforts pour offrir un nouvel événement unique et original, alors on espère que la population sera au rendez-vous pour cette toute première édition », soutiennent M. Cloutier et son comité organisateur.

Les billets sont en vente chez Location d’Outils LDS Dolbeau-Mistassini, Jean Dumas Ford et Location d’Outils LDS Saint-Félicien. Le nombre de participants est limité à 350.