Sport CGR Gaudreault fait peau neuve

Le concessionnaire de véhicules tout terrain (VTT) Sport CGR Gaudreault de Dolbeau-Mistassini fait une remise à neuf de ses installations avec un investissement de près d’un million de dollars.

Le montant déboursé servira à l’agrandissement des locaux avec un ajout de 50 pieds par 150 pieds pour accueillir davantage de produits ainsi qu’une salle d’exposition optimisée, de nouveaux bureaux, une surface extérieure complètement refaite, un espace de stationnement vaste, de l’équipement mécanique amélioré et des enseignes qui sauront attirer davantage le regard.

CGR Gaudreault prend place sur le Boulevard Wallberg depuis plus de 30 ans maintenant. Le propriétaire, Billy Lavoie, est heureux d’enfin amorcer ce projet, qui était tant attendu de lui et de son équipe. « On en avait besoin et ça fait longtemps qu’on l’étirait ce projet-là. On était censé le réaliser avant la covid, mais la disponibilité et les prix des matériaux sont devenus difficiles avec les événements, alors on a décidé de mettre notre projet sur pause. Mais les choses sont revenues à la normale, alors on se lance », dit-il.

La boutique opère la vente de trois grandes marques de VTT, soit Yamaha, Arctic Cat et Kawasaki. Elle permet aux amateurs de sensations fortes de profiter de leur loisir avec de l’équipement diversifié et de qualité. Afin de continuer à offrir un service de premier choix, plusieurs nouveautés pourraient se dévoiler au cours de la prochaine année grâce aux rénovations.

CGR Gaudreault représente pour M. Lavoie ses premiers pas dans le monde de l’entrepreneuriat et est fière de l’évolution que l’organisation présente. « Je me suis lancé là-dedans sans trop connaître les résultats. […] Nous sommes maintenant devenus un commerce établi qui peut se permettre de redonner à la communauté et aux activités en ville en s’impliquant dans des commandites et autres. Je suis content et il ne faut pas cesser d’innover, il faut toujours regarder de l’avant », ajoute-t-il.

Les travaux débuteront dans la semaine du 18 août et s’échelonneront sur plusieurs mois. Si tout se déroule conformément au plan, l’équipe de sports CGR Gaudreault devrait pouvoir occuper de nouveau l’entièreté de son nouvel espace en janvier 2026.