Le plan climat avance pour la MRC Maria-Chapdelaine

La MRC de Maria-Chapdelaine adopte sa vision pour son plan climat dans le cadre du programme Accélérer la transition climatique locale, financé par le gouvernement du Québec, avec une somme de 1,1 million de dollars.

Après avoir réalisé des consultations publiques ainsi que des tables de concertation sectorielles, la MRC s’est arrêtée sur deux grands objectifs, qui seront intégrés à l’aménagement du territoire, au développement de la communauté et à l’amélioration continue de ses pratiques, afin d’assurer l’avenir de ses municipalités : la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) et l’adaptation aux changements climatiques.

La MRC est actuellement dans sa phase de diagnostic, qui consiste à analyser et à identifier les problématiques du territoire, ainsi que ses carences en matière d’adaptation. Cette analyse permet à la MRC de mieux comprendre les menaces et prendre des décisions éclairées pour y faire face. Elle devra par la suite enclencher en 2026 sa phase de recherche de solution et livrer le tout avec son plan climat d’ici février 2027.

La MRC de Maria-Chapdelaine est consciente des réalités du territoire et souhaite concevoir, pour cette raison, un plan climat qui soutient le milieu de vie de sa population. Un travail de collaboration avec les différentes municipalités est donc un élément incontournable dans la démarche. La conseillère en Environnement, Gabrielle Filteau, explique que cette collaboration permet de tenir compte de tous les enjeux existants. « Quand on pense aux changements climatiques, on pense à la préservation de l’environnement et à la santé des gens, mais c’est aussi une question d’infrastructures municipales, de routes, de réseaux d’aqueducs, de réseaux d’eaux usées… Tout ça est affecté. Il faut qu’on soit en mesure de réagir aux futurs événements climatiques qui vont arriver. » Mme Filteau mentionne également les impacts que les changements climatiques ont sur les forêts, et donc sur l’économie de la région. « On a une économie qui est majoritairement basée sur l’exploitation des ressources naturelles, ce qui fait qu’on est deux fois plus sensible aux enjeux climatiques. Donc on doit trouver en tant que MRC comment mettre des leviers pour s’adapter à la transition climatique », dit-elle.

Actuellement, 550 feux de forêt sont en cours à travers le pays et près de 400 non maîtrisés. Selon le gouvernement fédéral, 5,5 millions d’hectares ont brûlé au Canada, et l’année 2025 pourrait se ranger dans l’une des pires de l’histoire en termes de superficie brûlée. Le Québec se porte toutefois bien pour l’instant et le risque d’incendie est faible grâce aux précipitations des derniers mois.