L’Embarras du choix : un succès unanime au théâtre d’été de la Dam-en-Terre

Contenu commandité

La comédie interactive L’Embarras du choix, présentée tout l’été au théâtre d’été du Centre de villégiature Dam-en-Terre, remporte les éloges du public et séduit par son concept original où le spectateur devient acteur de l’histoire.

Adaptée au Québec par le metteur en scène Nicolas Létourneau, cette pièce signée Sébastien Azzopardi et Sacha Danino — nominée aux Molières en 2022 dans la catégorie Meilleure comédie — mise sur l’interactivité et la spontanéité pour offrir chaque soir une expérience théâtrale unique.

Un théâtre vivant et participatif

Le jour de ses 35 ans, Max réalise qu’il est passé à côté de sa vie. Chaque décision devient un dilemme, et c’est le public qui est appelé à l’aider à choisir. Dès les premières scènes, les spectateurs sont sollicités et influencent concrètement la suite de l’histoire. Les interventions spontanées donnent lieu à des rebondissements imprévisibles, à des moments désopilants et à de délicieux quiproquos.

La performance des comédiens, notamment celle de Steven Lee Potvin dans le rôle de Max, impressionne par sa justesse et sa capacité d’improvisation. Leur complicité avec le public crée une ambiance électrique dans la salle, où les rires fusent du début à la fin.

Des critiques enthousiastes

« J’ai tellement ri! Le fait de pouvoir influencer le déroulement était génial », confie une spectatrice ravie. « C’est vivant, imprévisible, et l’ambiance dans la salle était juste wow! », ajoute un autre spectateur conquis.

Le succès est tel que plusieurs spectateurs affirment vouloir revenir pour voir une autre version de la pièce… car aucun soir ne se ressemble!

À l’affiche jusqu’au 31 août

Présentée du mercredi au samedi jusqu’au 31 août 2025, L’Embarras du choix s’impose comme l’événement théâtral de l’été au Lac-Saint-Jean.

Réservez vos billets dès maintenant au www.damenterre.qc.ca/fr/theatre-dete

Faites défiler les images à l'aide des flèches pour voir les photos de cette pièce. Crédit photo : Pierre Lavoie