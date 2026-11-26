Le Centre de services scolaire (CSS) du Pays-des-Bleuets affirme vouloir « prendre un pas de recul » dans le dossier entourant la pratique du ski de fond en milieu scolaire, alors qu’une controverse a récemment éclaté à la suite de l’interdiction imposée à un enseignant d’utiliser les buttes de neige aménagées dans la cour de son école dans le cadre de ses cours.

Dans un communiqué publié le 26 novembre, le CSS indique avoir entendu les préoccupations soulevées publiquement concernant la pratique du ski de fond sur les terrains scolaires.

« Au cours des derniers jours, différentes préoccupations ont été exprimées relativement à la pratique du ski de fond sur le terrain de nos écoles en utilisant des buttes de neige. Nous les avons entendues et souhaitons prendre un pas de recul afin de porter un second regard sur la situation », a fait savoir l’organisation.

Afin de poursuivre la réflexion, un comité composé de quatre enseignants en éducation physique sera formé. Son mandat sera de déterminer comment mieux accompagner les écoles et le personnel dans l’organisation des activités hivernales tout en assurant la sécurité des élèves.

Le CSS précise que les enseignants en éducation physique seront appelés à participer à cette démarche. L’enseignant à l’origine de la controverse a également été invité à y prendre part afin que son expérience sur le terrain et son point de vue puissent être considérés.

Le ski de fond demeure permis

L’organisation tient par ailleurs à rappeler que le ski de fond n’est pas interdit dans les cours d’école sous sa responsabilité et qu’il continuera d’être offert aux élèves. Selon le CSS, plusieurs établissements possèdent déjà les équipements nécessaires pour permettre la pratique de cette activité. Il souhaite toutefois prendre le temps d’analyser la situation avant de dévoiler d’éventuels ajustements à ses pratiques.

« Nous nous donnons maintenant le temps de mener cette réflexion avec les personnes qui enseignent et accompagnent les élèves au quotidien et nous en communiquerons les suites au moment opportun. », souligne le communiqué.

Québec veut clarifier les règles

Rappelons que la situation a également retenu l’attention du ministre de l’Éducation nationale, Joël Arseneau, qui a vivement réagi plus tôt cette semaine. Le ministre estime que l’interdiction dénoncée par l’enseignant va à l’encontre des objectifs gouvernementaux visant à augmenter le niveau d’activité physique chez les jeunes.

« Cette histoire dépasse l’entendement. L‘apprentissage d’un sport comme le ski de fond à l’école est en droite ligne avec nos engagements de faire bouger les jeunes à l’école par la pratique de l’activité physique 60 minutes par jour. », avait-il déclaré sur les réseaux sociaux.

Joël Arseneau a également annoncé son intention de clarifier la situation auprès des centres de services scolaires du Québec. Une lettre est actuellement en préparation afin de préciser la position du gouvernement concernant la pratique des sports dans les cours d’école et de s’assurer que ces activités puissent se dérouler dans un cadre approprié.