Un homme de 61 ans a été retrouvé sans vie dimanche après-midi sur le territoire de Saint-Thomas-Didyme.

Selon les informations rapportées par Radio-Canada, le corps de la victime a été aperçu vers 14 h 30 par un passant sur la route forestière 202. L’homme se trouvait à proximité de son véhicule tout terrain (VTT).

L’identité du sexagénaire n’a pas été divulguée. Un constat de décès a été effectué à distance et les autorités ont amorcé les démarches afin de faire la lumière sur les circonstances entourant l’événement. Une autopsie sera notamment pratiquée par le Bureau du coroner.

Une enquête en scène de collision a également été menée afin de déterminer les causes exactes du décès. Selon les premières observations de la Sûreté du Québec, la victime ne semblait pas porter de casque au moment de l’incident.