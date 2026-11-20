Des militaires du Groupe Compagnie d’Intervention Arctique Est (GCIA-E) seront déployés dans la région des Passes-Dangereuses, au nord du Saguenay–Lac-Saint-Jean, du 23 au 27 novembre, dans le cadre d’un exercice visant à maintenir leur niveau de préparation opérationnelle.

Selon le ministère de la Défense nationale, cet entraînement a pour objectif de renforcer la capacité des militaires à intervenir efficacement dans des conditions exigeantes, tout en validant l’aptitude du GCIA-E à déployer rapidement une force militaire et à mener des opérations dans un environnement éloigné.

Au cours de l’exercice, les participants réaliseront diverses manœuvres tactiques dans un contexte se voulant réaliste. Des opérations offensives et défensives sont notamment prévues afin de mettre à l’épreuve les capacités des troupes dans différents scénarios.

Les militaires porteront leur équipement de combat complet et utiliseront plusieurs types d’armes de service, dont les fusils C7 et C8, ainsi que les mitrailleuses C6 et C9. Toutefois, seules des munitions à blanc seront employées durant les activités d’entraînement. Le ministère tient également à rassurer la population en précisant qu’aucun article pyrotechnique ne sera utilisé pendant l’exercice.