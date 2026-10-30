Perquisition de stupéfiants à Dolbeau-Mistassini

Le 29 octobre dernier, les policiers de la Sûreté du Québec (SQ) du poste de la MRC de Maria-Chapdelaine assisté des policiers de la Sécurité publique de Mashteuiatsh ont effectué une perquisition en matière de stupéfiants, sur la rue Renaud, à Dolbeau-Mistassini.

Selon la SQ, cette opération a permis de saisir de la cocaïne, plus de 100 comprimés de méthamphétamine, plus de 100 grammes de cannabis illicite, plus de 100 grammes de cannabis sous forme comestible et des champignons magiques. De plus, près de 3 000 $ en argent comptant ont été saisis. La résidente, une femme âgée de 52 ans a été arrêtée et interrogée. Elle a par la suite été libérée pour la suite des procédures.

Des accusations reliées au trafic de stupéfiants pourraient être déposées contre elle. La SQ souligne que cette opération policière est effectuée dans le cadre du programme ACCES-Cannabis, qui a pour mission de diminuer l’accessibilité du cannabis illicite sur le marché québécois, notamment chez les jeunes et à diminuer la concurrence déloyale des producteurs et trafiquants illégaux faites à la SQDC.

La Sûreté du Québec rappelle finalement que toute information relative au trafic ou à la production de stupéfiants peut être communiquée en tout temps, de façon confidentielle, à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1-800 659-4264.