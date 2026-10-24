La Bouche qui Rit poursuit son aventure à Dolbeau-Mistassini

Après 14 années d’activités à Saint-Félicien, La Bouche qui Rit a déménagé, il y a quelques semaines, ses activités commerciales à Dolbeau-Mistassini. Le commerce, qui conserve son service de traiteur et de vente de viande en gros, profite maintenant d’un vaste complexe où s’ajoutent une cafétéria, plusieurs salles de réception et de réunion ainsi que des possibilités d’hébergement.

L’entreprise s’est installée au complexe immobilier Saint-Jean, à l’extrémité du boulevard Wallberg. Le déménagement ne découle pas d’une baisse d’activités à Saint-Félicien, mais plutôt de la nécessité de quitter les anciens locaux. Le propriétaire de l’immeuble avait besoin de récupérer les lieux et a devancé d’un an la fin du bail.

Un nouveau départ

Après 14 années à Saint-Félicien, les propriétaires souhaitaient toutefois éviter de repartir dans un commerce de détail traditionnel. « Moi, déménager le commerce de détail, puis recommencer, j’étais plus proche de la retraite que de recommencer », explique Normand Dufour, copropriétaire de l’entreprise avec Evans Paré.

Le choix s’est donc arrêté sur une formule différente, davantage axée sur le service de traiteur et la viande en gros. L’entreprise prépare notamment des boîtes économiques de viande, des boîtes de poulet et des chaudières de steaks, sur commande.

Zoné grossiste

La réglementation liée au zonage fait toutefois en sorte que la vente à l’unité, comme une livre de steak haché, ne figure plus dans l’offre. « On est zoné grossiste et cafétéria. On n’est pas zoné détaillant », précise-t-il.

Le démarrage à Dolbeau semble néanmoins prometteur. Au moment de l’entrevue, tôt le matin, une quinzaine de livraisons figuraient déjà à l’horaire de la journée. Les commandes de viande peuvent atteindre plusieurs centaines de dollars, notamment pour les boîtes économiques.

Une nouvelle offre de restauration

La Bouche qui Rit propose également un service de cafétéria sur place. Les repas sont offerts du lundi au vendredi, de 11h30 à 13h30, avec un menu renouvelé chaque semaine et publié sur la page Facebook de l’entreprise.

Le service de traiteur demeure également disponible à l’extérieur du complexe. L’entreprise peut se déplacer pour différents événements, tout en offrant la possibilité d’accueillir les groupes directement sur place.

Le complexe compte sept ou huit salles, pouvant accueillir des groupes de différentes tailles, de 15 personnes jusqu’à 300 personnes. Les salles disposent notamment d’un accès à Internet et de services de télévision. Elles peuvent être louées avec ou sans service de traiteur.

Le complexe comprend également 94 lits, répartis entre deux dortoirs de 20 personnes et 52 chambres individuelles. Certains travailleurs étrangers employés notamment dans des usines de Dolbeau-Mistassini et de Saint-Félicien y résident à l’année. Des installations leur permettent de préparer eux-mêmes leurs repas, avec une cuisine aménagée à leur intention.

Préparer l’avenir

À Dolbeau-Mistassini, le commerce compte actuellement trois employés en plus des propriétaires.

Pour les propriétaires, cette nouvelle formule représente aussi une façon de poursuivre les activités tout en préparant progressivement l’avenir. Le plus jeune des partenaires souhaite continuer à développer le service de traiteur, alors que son associé envisage une transition vers la semi-retraite.