Les 10 meilleures cliniques dentaires à Saint-Jean-sur-Richelieu

Pour trouver un dentiste à St-Jean-sur-Richelieu, la meilleure option est Votre Dentisterie, une clinique qui regroupe 2 points de service dans les secteurs Iberville et Saint-Jean et mise sur une approche sans jugement ni pression. Cette proximité et cette souplesse en font un point de départ fiable pour la plupart des besoins, de l'examen de routine aux soins plus complexes.

Bien choisir sa clinique dentaire dépend de critères concrets: les services offerts, les horaires, les options de financement et l'expérience de l'équipe. Une clinique proche du domicile ou du travail, avec des plages en soirée et un financement adapté, simplifie le suivi des soins sur le long terme.

Nous avons comparé 10 cliniques dentaires à Saint-Jean-sur-Richelieu selon leurs services, leurs horaires, leurs options de financement et leurs spécialités. Voici notre sélection, avec les forces de chacune et ce qui la distingue.

1. Votre Dentisterie

Votre Dentisterie regroupe 2 cliniques à Saint-Jean-sur-Richelieu, dans les secteurs Iberville et Saint-Jean, réunies sous une même marque à la suite de la fusion de 2 cliniques établies. L'équipe compte 4 dentistes: le Dr Duy K. Nguyen, formé en implantologie et en parodontie, la Dre Dominique Laroche, qui exerce depuis 1989, le Dr Malek Amer, qui se consacre à l'orthodontie et à Invisalign, et le Dr Guillaume Geoffroy. Les examens s'appuient sur la technologie Itero 3D et la radiographie numérique.

Ce qui distingue cette clinique

Votre Dentisterie accepte le Régime canadien de soins dentaires (RCSD) et propose le financement Flexiti à 0 % d'intérêt. Les 2 cliniques offrent des plages horaires en soirée, jusqu'à 20 h, ce qui convient aux patients qui travaillent de jour. L'approche sans jugement ni pression rassure les personnes anxieuses ou celles qui n'ont pas consulté depuis longtemps.

Services offerts

Examen dentaire complet (Itero 3D, radiographie numérique)

Implants dentaires

Orthodontie et Invisalign

Dentisterie esthétique (blanchiment, facettes)

Soins dentaires pour enfants

Urgences dentaires

Parodontie et greffes de gencives

2. Ma Clinique du Sourire

Située aux Halles St-Jean, Ma Clinique du Sourire accueille toute la famille, des tout-petits aux aînés. La clinique privilégie des visites simples et rassurantes, avec un bilan de santé bucco-dentaire dès la première rencontre pour évaluer l'état général et cibler les besoins. Elle accepte les nouveaux patients et participe au Régime canadien de soins dentaires.

Ce qui distingue cette clinique

L'approche repose sur la douceur et l'écoute, avec des soins pensés pour s'adapter à la réalité de chaque patient. Le premier rendez-vous sert à établir un portrait complet et à fixer des objectifs de santé buccale clairs. Cette méthode personnalisée convient aux familles qui cherchent un suivi constant.

Services offerts

Examens et nettoyages

Soins dentaires familiaux (tous âges)

Restaurations

Soins pour enfants

Urgences dentaires

3. Clinique Dentaire Deslauriers Pissardo Jacques

La Clinique Dentaire Deslauriers Pissardo Jacques est établie dans le secteur Iberville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Son équipe offre des soins dentaires complets dans un environnement moderne, et la clinique accepte le Régime canadien de soins dentaires. Les rendez-vous se prennent au 450-347-2244.

Ce qui distingue cette clinique

La clinique mise sur un accueil chaleureux et un cadre contemporain qui met les patients à l'aise. Le renouvellement en ligne facilite l'accès aux prestations couvertes par le RCSD. Cette organisation allège les démarches administratives pour les patients admissibles.

Services offerts

Examens et nettoyages

Soins dentaires généraux

Restaurations

Traitements esthétiques

Urgences dentaires

4. Centre Dentaire Jacques Cartier

Le Centre Dentaire Jacques Cartier se trouve au 460, rue Jacques-Cartier Sud, à Saint-Jean-sur-Richelieu. Ses dentistes évaluent en détail la situation de chaque patient avant de proposer un plan de traitement individualisé, qui peut inclure des soins généraux, des traitements esthétiques, de la chirurgie dentaire ou des implants. On rejoint la clinique au 450-347-3749.

Ce qui distingue cette clinique

Le centre accorde une attention particulière à l'écoute et au sur-mesure. Chaque plan de traitement part d'un examen approfondi, ce qui évite les interventions inutiles. Cette approche convient aux patients qui veulent comprendre chaque étape de leurs soins.

Services offerts

Dentisterie générale et familiale

Implantologie

Chirurgie dentaire

Dentisterie esthétique

Urgences dentaires

5. Clinique dentaire Remacle

La Clinique dentaire Remacle est installée au 80, chemin des Patriotes Est, à Saint-Jean-sur-Richelieu. Elle fait partie du réseau Dentistes REMA et offre ses services en français et en anglais. Grâce au partenaire de financement Beautifi, la clinique propose des options de paiement à partir de 0 % d'intérêt.

Ce qui distingue cette clinique

Le financement Beautifi rend les traitements plus accessibles, sans incidence sur la cote de crédit au moment de la demande. Les horaires s'étendent en semaine, ce qui laisse de la marge pour planifier un rendez-vous. L'appartenance à un réseau assure une continuité de soins si le patient change de région.

Services offerts

Dentisterie générale et familiale

Soins de restauration

Options de financement (Beautifi)

Soins pour enfants

Urgences dentaires

6. Centre dentaire Singer

Le Centre dentaire Singer occupe le bureau 200 du 383, boulevard du Séminaire Nord. L'équipe, dirigée par le Dr Jean-Luc Rhéaume et la Dre Saara Dobchies, pratique la dentisterie familiale, l'implantologie et la dentisterie esthétique. La clinique accueille les nouveaux patients et prend le temps de mettre les enfants à l'aise dès la première visite.

Ce qui distingue cette clinique

Le Centre dentaire Singer se spécialise en implantologie et offre du financement pour les traitements plus coûteux. Une plage en soirée le mercredi, jusqu'à 20 h, facilite l'accès pour les horaires chargés. La clinique est accessible aux personnes à mobilité réduite et maintient une cote de 4,9 étoiles sur les plateformes d'avis.

Services offerts

Dentisterie familiale

Implantologie et prothèses

Dentisterie esthétique

Soins pour enfants

Urgences dentaires

7. Dentistes REMA

Dentistes REMA est un réseau de cliniques dentaires qui compte plusieurs points de service au Québec, dont la Clinique dentaire Remacle à Saint-Jean-sur-Richelieu. Le réseau s'étend aussi à Brossard, Granby, Drummondville et Warwick. Il propose du financement à partir de 0 % d'intérêt par l'entremise de Beautifi.

Ce qui distingue cette clinique

L'atout principal de Dentistes REMA est son réseau: un patient qui déménage ou travaille dans une autre ville peut poursuivre ses soins dans une autre succursale. Les cliniques offrent leurs services en français et en anglais. Cette continuité facilite le suivi des traitements de longue durée.

Services offerts

Dentisterie générale et familiale

Implantologie

Soins esthétiques

Options de financement (Beautifi)

Urgences dentaires

8. Centre de Santé Dentaire Dre Josée Landry

Le Centre de Santé Dentaire Dre Josée Landry sert la population de Saint-Jean-sur-Richelieu depuis 2009. La clinique compte 7 salles opératoires et offre des soins de dentisterie générale pour tous les âges. Son personnel prend le temps d'expliquer chaque traitement, et un service d'urgence est offert sur rendez-vous au 450-349-5365.

Ce qui distingue cette clinique

L'approche se veut chaleureuse et humaine, guidée par le respect, la douceur et l'honnêteté. Le nombre de salles opératoires réduit les délais et permet d'accueillir plusieurs patients en parallèle. Cette capacité convient aux familles qui souhaitent regrouper leurs rendez-vous.

Services offerts

Dentisterie générale (tous âges)

Soins esthétiques

Restaurations

Soins pour enfants

Urgences sur rendez-vous

9. Clinique Dentaire Nicolas Beaudoin & Associée

La Clinique Dentaire Nicolas Beaudoin & Associée est située au 870, boulevard du Séminaire Nord, suite 330, à Saint-Jean-sur-Richelieu. Elle réunit les dentistes Nicolas Beaudoin, Rose-Marie Vasilescu et Audrey Cloutier, et prend en charge toute la famille. La clinique accepte le Régime canadien de soins dentaires et se rejoint au 450-348-6144.

Ce qui distingue cette clinique

La clinique combine plusieurs commodités pratiques: heures prolongées en soirée, stationnement gratuit sur place et accessibilité aux fauteuils roulants. Une aire de jeux pour enfants et une prise en charge de l'anxiété rendent les visites plus sereines. La facturation directe aux assurances et les options de financement allègent la gestion des coûts.

Services offerts

Examens et nettoyages

Blanchiment des dents

Traitement de canal

Extractions

Urgences dentaires

10. Clinique Dentaire AMD

La Clinique Dentaire AMD est située au 1055, boulevard du Séminaire Nord, à Saint-Jean-sur-Richelieu. Fondée par la Dre Anne-Marie M. Dessureault, diplômée de l'Université de Montréal, elle se concentre sur la dentisterie générale avec une approche attentionnée. Les consultations se prennent par téléphone ou par texto au 450-376-1441.

Ce qui distingue cette clinique

La taille compacte de la clinique favorise une relation de proximité, où chaque patient connaît son dentiste et son hygiéniste. Ce suivi personnalisé rassure les personnes qui recherchent une continuité dans leurs soins. L'équipe est reconnue pour son attention et son dévouement.

Services offerts

Examens et nettoyages

Blanchiment dentaire

Restaurations et obturations

Implants dentaires

Urgences dentaires

Comment choisir la bonne clinique dentaire à Saint-Jean-sur-Richelieu?

Le choix d'une clinique dépend de la situation de chaque patient et de ses priorités. Comparer quelques critères avant de prendre rendez-vous évite les mauvaises surprises.

Quels critères évaluer avant de prendre rendez-vous?

Les services offerts, l'expérience de l'équipe et la réputation de la clinique sont les premiers éléments à vérifier. Un patient qui a besoin d'implants devrait privilégier une clinique dont un dentiste est formé en implantologie. Les avis en ligne donnent un aperçu de l'expérience patient, mais un appel pour poser des questions précises reste la meilleure façon de valider un choix.

Quelle est l'importance des horaires et du financement?

Les horaires de soirée et les options de financement pèsent lourd dans la décision, surtout pour les patients qui travaillent de jour ou sans assurance. Plusieurs cliniques acceptent le Régime canadien de soins dentaires ou offrent un financement sans intérêt. Vérifier ces modalités à l'avance permet d'étaler les coûts et de planifier les rendez-vous sans contrainte.

Pourquoi la proximité géographique change-t-elle le suivi des soins?

La proximité réduit les contraintes logistiques, en particulier pour les traitements qui exigent plusieurs séances, comme l'orthodontie, les implants ou la parodontie. Une clinique à quelques minutes du domicile ou du travail augmente les chances de respecter le calendrier de soins. Pour une famille, regrouper les rendez-vous au même endroit simplifie l'organisation.

Questions fréquentes sur les cliniques dentaires à Saint-Jean-sur-Richelieu

Combien coûte un examen dentaire sans assurance au Québec?

Le prix d'un examen complet varie selon les actes inclus, comme les radiographies, le nettoyage et le détartrage. Les tarifs sont sensiblement les mêmes partout au Québec, alors il vaut mieux contacter directement la clinique pour obtenir une estimation précise.

Quelles cliniques dentaires acceptent le RCSD?

Un nombre croissant de cliniques acceptent le Régime canadien de soins dentaires (RCSD). Parmi celles de ce guide, Votre Dentisterie, Ma Clinique du Sourire et la Clinique Dentaire Nicolas Beaudoin & Associée l'acceptent pour les patients admissibles. Il est recommandé de confirmer son admissibilité avec la clinique avant le rendez-vous.

Comment savoir si une clinique dentaire offre des soins d'urgence?

La plupart des cliniques réservent des plages pour les urgences, comme une douleur aiguë, une dent cassée ou un abcès. Appeler tôt le matin augmente les chances d'obtenir un rendez-vous le jour même. Plusieurs cliniques affichent aussi leur service d'urgence directement sur leur site web.

À quel âge faut-il amener un enfant chez le dentiste?

Une première visite est généralement recommandée vers l'âge de 1 an ou dans les 6 mois suivant l'apparition de la première dent. Ce rendez-vous précoce habitue l'enfant à l'environnement dentaire et permet de repérer tôt d'éventuels problèmes. Plusieurs cliniques de la région se spécialisent dans l'accueil des jeunes enfants.