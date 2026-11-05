Actualités

 Temps de lecture : 1 min 6 s

Nouveau bloc opératoire à Dolbeau-Mistassini

Les nouvelles installations officiellement livrées

Le 05 novembre 2026 - Modifié à 13 h 25 min
Par Emmanuelle LeBlond - Journaliste de l'initiative de journalisme local (IJL)

Santé Québec Saguenay–Lac-Saint-Jean – Universitaire annonce qu’une étape majeure dans le projet du nouveau bloc opératoire et de l’unité de retraitement des dispositifs médicaux (URDM) de l’Hôpital de Dolbeau-Mistassini vient d’être franchie.

Le 13 octobre, les nouvelles installations ont officiellement été livrées à l’établissement, marquant ainsi la fin des travaux de construction et le début de la préparation à l’activation clinique.

Au cours des derniers mois, les systèmes mécaniques et électriques ont été mis en service, les principaux équipements médicaux ont été installés et les travaux de finition intérieure et d’aménagement extérieur ont été réalisés.

« La livraison du nouveau bloc opératoire et de l’URDM représente l’aboutissement d’une étape importante pour ce projet majeur. Nous disposons maintenant d’installations modernes et adaptées aux besoins actuels et futurs. Le travail se poursuit avec les équipes afin de préparer soigneusement l’activation clinique et l’accueil des premiers patients », mentionne François Lessard, directeur aux projets majeurs de Santé Québec Saguenay–Lac-Saint-Jean – Universitaire

Au cours des prochaines semaines, les équipes poursuivront leur appropriation des nouveaux espaces et des équipements grâce à des formations, des simulations et des visites. Ces activités permettront de préparer une transition harmonieuse et sécuritaire avant l’accueil des premiers patients, prévu au début 2027.

Rappelons que le projet total s'élève à 70,3 millions de dollars

Le bloc opératoire, doté d’une unité de retraitement des dispositifs médicaux, permettra d’offrir des soins de haute qualité dans un environnement moderne. Quatre fois plus vaste que l’ancien, il compte deux salles d’opération, une salle de chirurgie mineure, une salle d’endoscopie, une salle de réveil, une salle de préparation et de récupération, ainsi qu’un bureau d’évaluation préopératoire.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Actualités

La rentrée parlementaire repoussée au 1er décembre
Publié à 11h28

La rentrée parlementaire repoussée au 1er décembre

La rentrée parlementaire à Québec, initialement prévue le 17 novembre, puis reportée au 24 novembre, est de nouveau reportée et aura finalement lieu le 1er décembre. Le gouvernement du Québec justifie ce changement notamment par la participation du premier ministre Paul St-Pierre Plamondon au Sommet de la Francophonie au Cambodge ainsi que ...

LIRE LA SUITE

Actualités

La reconstruction du site de la chapelle se dessine
Publié à 10h00

La reconstruction du site de la chapelle se dessine

Un incendie ravageur. Des micro-rafales qui font des dégâts. Il ne reste plus rien de la chapelle de la Ligue des propriétaires de Vauvert. Déterminé à aller de l’avant, l’organisme évalue actuellement un projet de reconstruction. Le conseil d’administration de la Ligue s’est récemment réuni afin de définir les grandes orientations ...

LIRE LA SUITE

Actualités

Plus de signalements en CHSLD, plaide un coroner
Publié à 9h00

Plus de signalements en CHSLD, plaide un coroner

Après la mort accidentelle de deux femmes dans un CHSLD de Chicoutimi-Nord, le coroner Daniel Riverin insiste qu’il faudrait plus de signalements envers les événements de maltraitance. Radio-Canada rappelle qu’en décembre 2025, deux femmes, une de 87 ans et l’autre de 91 ans, sont décédées à quelques jours d’intervalles dans des ...

LIRE LA SUITE

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES

CONSULTEZ NOS ARCHIVES