Un automne bien rempli dans Maria-Chapdelaine

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Chères citoyennes, chers citoyens,

Dans les prochaines semaines, l’équipe de la MRC de Maria-Chapdelaine est impliquée dans de nombreuses actions.

Du 19 au 25 octobre, la Semaine nationale des éducatrices et éducateurs de la petite enfance nous offre l’occasion de saluer celles et ceux qui accompagnent nos tout-petits au quotidien. Leur travail est essentiel au développement de nos enfants, à la conciliation travail-famille et, plus largement, à la vitalité de nos communautés. La Journée reconnaissance pour nos éducateurs.trices à l’enfance du 21 octobre sera un moment privilégié pour leur témoigner toute notre gratitude.

Le 28 octobre, la Journée Focus sur la transformation agroalimentaire mettra en lumière un secteur qui fait notre fierté. Nos producteurs, transformateurs et entrepreneurs contribuent à l’économie régionale, à l’occupation du territoire et à notre identité. Cette journée sera l’occasion d’approfondir vos connaissances, d’échanger avec des experts et des entrepreneurs d’ici, de vous inspirer de projets concrets et de découvrir les possibilités qu’offre la transformation agroalimentaire.

J’invite également les organismes communautaires du territoire à surveiller l’appel de projets du Fonds de développement collectif (DCMC), actuellement en cours. C’est une belle occasion de concrétiser des initiatives qui répondent aux besoins de nos milieux et qui renforcent notre tissu social.

Enfin, le tirage au sort des terrains de villégiature suscite encore cette année beaucoup d’intérêt. Il témoigne de l’attachement des gens à nos lacs, à nos forêts et à la qualité de vie qu’offre notre territoire.

Bref, l’automne sera occupé, mais il sera surtout stimulant. Je vous invite à participer en grand nombre à ces activités et à suivre nos plateformes pour ne rien manquer.

Bon automne à toutes et à tous!

Survol de la séance du 14 octobre

Le procès-verbal regroupant l’ensemble des décisions prises lors de la dernière séance du conseil est disponible sur notre site Internet, dans la section Documentation - Procès-verbaux.

Faits saillants

Adoption de la nouvelle image de marque de la MRC de Maria-Chapdelaine;

Appui au projet de mise en valeur des milieux naturels du secteur Racine-Vauvert;

Octroi d'un mandat pour faire la promotion des terrains industriels de la RIPI et de la MRC;

Renouvellement des membres au Comité consultatif d'urbanisme;

Octroi de 5000 $ au Rendez-vous transition verte - édition éolienne;

Motion de félicitations adressée à Mme Isabelle Thibeault, nouvelle députée provinciale du comté de Roberval à l'assemblée nationale.

Séance publique de novembre

La prochaine séance publique de la MRC de Maria-Chapdelaine aura lieu le 11 novembre 2026 à l’hôtel de ville de Dolbeau-Mistassini.

Jean Morency, préfet

MRC de Maria-Chapdelaine

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