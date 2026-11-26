Après une première édition réussie ayant réuni 225 participants, Alliage 02 annonce le retour du Salon des meilleures pratiques industrielles (MPI), le 2 décembre prochain à l’Hôtel Universel d’Alma.

Destiné aux acteurs du milieu manufacturier, le salon proposera une programmation variée comprenant des conférences, des panels, des ateliers ainsi que des rencontres avec des experts. Cette deuxième édition mettra notamment l’accent sur l’intelligence artificielle, la transformation numérique, la robotique, l’innovation et l’amélioration continue.

L’événement accordera également une place importante aux expériences terrain, aux centres collégiaux de transfert de technologie ainsi qu’aux discussions portant sur le développement des compétences, les projets numériques et les défis liés à la productivité.

Selon Alliage 02, les participants auront l’occasion d’entendre « une impressionnante brochette de sommités provenant des quatre coins du Québec » qui viendront partager leur expertise et présenter des solutions pour améliorer la performance des organisations.

Parmi les conférenciers invités, Guy Martel, président-directeur général du Mouvement québécois de l’excellence, abordera les thèmes de l’excellence organisationnelle et des pratiques de gestion. De son côté, Suzanne Donofrio, experte en intelligence artificielle et formatrice chez Vooban, discutera du transfert des connaissances et du rôle de l’IA dans les entreprises.

L’entrepreneur et conférencier Dominic Gagnon présentera quant à lui sa vision de l’esprit entrepreneurial et de l’utilisation de l’intelligence artificielle comme moteur d’innovation. Enfin, Ahmed Melki, de Proiox Robotique, offrira une démonstration de robotique mobile autonome conçue et assemblée au Québec.

En marge des conférences, les visiteurs pourront parcourir un espace d’exposition regroupant divers fournisseurs et partenaires de l’écosystème industriel. Plusieurs activités de réseautage sont également prévues au cours de la journée. L’événement se conclura par une activité soulignant l’excellence et les réalisations du milieu industriel.

« Avec le Salon MPI, nous offrons aux entrepreneurs de la région un événement qui n'a rien à envier à ceux des grands centres comme Montréal ou Québec. C'est ce qui a motivé la création de ce rendez-vous unique en région. On souhaitait combler un vide, et faire en sorte que les gens d'ici puissent participer à un tel salon sans avoir à faire des centaines de kilomètres. Et encore cette année, nous proposons une programmation de grande envergure pour nos membres et pour toute la communauté manufacturière. », a déclaré Marc St-Hilaire, directeur général d’Alliage 02.