La Fromagerie Médard de nouveau récompensée au concours Caseus

La région du Saguenay-Lac-Saint-Jean s’est une fois de plus distinguée à l’occasion de la 26e édition de Sélection Caseus, le concours des fromages du Québec, dont la remise des prix s’est déroulée mercredi soir au Musée de la civilisation de Québec.

Cette année, 205 fromages provenant des quatre coins de la province, dont huit produits du Saguenay-Lac-Saint-Jean, ont été évalués par un jury composé de 26 spécialistes reconnus pour leur expertise en analyse sensorielle et leur connaissance du monde fromager. Au terme des dégustations, 21 fromages ont été récompensés dans les différentes catégories du concours.

Parmi les lauréats régionaux, la Fromagerie Médard, de Saint-Gédéon, a réussi l’exploit de décrocher deux distinctions pour une deuxième année consécutive. Son fromage La Belle-Mère s’est imposé dans la catégorie « Fromage de lait de vache à croûte lavée, mixte ou naturelle - pâte demi-ferme », tandis que Le Rang des Îles a remporté les honneurs dans la catégorie « Fromage de lait de vache à croûte fleurie ». Un troisième produit de l’entreprise, La Fermière, figurait également parmi les finalistes, mais n’a finalement pas obtenu de distinction.

Cette nouvelle récolte de prix s’inscrit dans la continuité des succès enregistrés par la fromagerie lors de l’édition 2025 de Sélection Caseus. L’entreprise s’était alors illustrée grâce à ses fromages Le Chèvre-Vache, Le 14 Arpents et La Belle-Mère, qui avaient également attiré l’attention du jury.

Une forte délégation régionale

La Fromagerie Médard n’était pas la seule représentante du Saguenay-Lac-Saint-Jean à la compétition. La Fromagerie Blackburn, de Jonquière, comptait parmi les finalistes avec son fromage Le Blackburn. De son côté, la Fromagerie Perron, de Saint-Prime, était en lice avec ses fromages Cheddar Perron 4 ans et Suisse Perron.

La Station rafle les grands honneurs

À l’échelle provinciale, la Fromagerie La Station, en Estrie, a dominé cette 26e édition en remportant à la fois le Caseus Or grâce à son fromage Alfred Le Fermier Grand Cru et le Caseus Bronze pour sa Raclette de Compton au poivre. Le Caseus Argent a été attribué au Louis Cyr 2 ans de la Fromagerie Bergeron, en Chaudière-Appalaches.

Deux mentions spéciales ont également été décernées lors de la soirée. Le Ménestrel, des Fromagiers de la Table Ronde, dans les Laurentides, a été nommé meilleur fromage fermier, tandis que L’Ancêtre Cheddar 2 ans biologique, de la Fromagerie L’Ancêtre, a reçu le titre de meilleur fromage biologique.