La nouvelle scène prend forme

Les travaux de construction de la nouvelle scène extérieure du parc du Centenaire sont bien amorcés. Ce projet, qui vise à bonifier les infrastructures du site et à offrir un espace moderne pour la tenue d'activités culturelles et communautaires, devrait être complété d'ici le début du mois de décembre.

Le contrat de construction a été accordé à Construction CMR (Construction Martin Rousseau) pour une somme de 885 099,72 $, taxes incluses. La sonorisation du site sera quant à elle assurée par Solotech, qui réalisera les travaux pour un montant de 43 465,32 $.

À ce jour, la scène, sa rampe d'accès universelle ainsi que les assises des bancs ont déjà été installées. Les travaux se poursuivront avec le coulage des trottoirs.

Parmi les prochaines étapes du chantier figurent l'installation du pavé uni de la terrasse, la pose des dalles de granite sur les assises des bancs ainsi que l'installation des poteaux qui soutiendront l'éclairage et les haut-parleurs.

Une régie sera également aménagée sur le site afin d'accueillir les équipements électroniques nécessaires au fonctionnement de la scène. Ce bâtiment, dont la réalisation a été confiée à Béton Préfabriqué Du Lac (BPDL), reprendra l'esthétique du monument central de la fontaine grâce à une réplique intégrée à sa conception.

Une fois terminée, cette nouvelle infrastructure viendra renforcer l'offre d'animation et d'événements au parc du Centenaire, qui demeurera un lieu de rassemblement privilégié pour les citoyens et les visiteurs.