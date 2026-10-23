Actualités

 Temps de lecture : 58s

Début des travaux au parc du Centenaire

La nouvelle scène prend forme

Le 23 octobre 2026 - Modifié à 10 h 53 min
Par Emmanuelle LeBlond - Journaliste de l'initiative de journalisme local (IJL)

Les travaux de construction de la nouvelle scène extérieure du parc du Centenaire sont bien amorcés. Ce projet, qui vise à bonifier les infrastructures du site et à offrir un espace moderne pour la tenue d'activités culturelles et communautaires, devrait être complété d'ici le début du mois de décembre.

Le contrat de construction a été accordé à Construction CMR (Construction Martin Rousseau) pour une somme de 885 099,72 $, taxes incluses. La sonorisation du site sera quant à elle assurée par Solotech, qui réalisera les travaux pour un montant de 43 465,32 $.

À ce jour, la scène, sa rampe d'accès universelle ainsi que les assises des bancs ont déjà été installées. Les travaux se poursuivront avec le coulage des trottoirs.

Parmi les prochaines étapes du chantier figurent l'installation du pavé uni de la terrasse, la pose des dalles de granite sur les assises des bancs ainsi que l'installation des poteaux qui soutiendront l'éclairage et les haut-parleurs.

Une régie sera également aménagée sur le site afin d'accueillir les équipements électroniques nécessaires au fonctionnement de la scène. Ce bâtiment, dont la réalisation a été confiée à Béton Préfabriqué Du Lac (BPDL), reprendra l'esthétique du monument central de la fontaine grâce à une réplique intégrée à sa conception.

Une fois terminée, cette nouvelle infrastructure viendra renforcer l'offre d'animation et d'événements au parc du Centenaire, qui demeurera un lieu de rassemblement privilégié pour les citoyens et les visiteurs.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Actualités

Rio Tinto : Ottawa injecte 165 M$ pour les quatre usines régionales
Publié à 13h20

Rio Tinto : Ottawa injecte 165 M$ pour les quatre usines régionales

Présente au Saguenay-Lac-Saint-Jean ce vendredi, la ministre de l’Industrie, Mélanie Joly, a annoncé qu’Ottawa injectait 165 M$ sous forme de prêt afin de moderniser et améliorer la productivité de quatre usines de Rio Tinto dans la région. Selon le Quotidien, cette somme s’ajoute à un projet de 818 M$ global lancé par l’entreprise. ...

LIRE LA SUITE

Actualités

Une campagne de financement pour rendre le sport plus accessible
Publié à 11h50

Une campagne de financement pour rendre le sport plus accessible

L’Association sportive des aveugles du Québec (ASAQ) lance sa campagne de financement automnale 2026. Sous le thème « Faisons équipe pour la relève », l’organisme souhaite amasser 15 000 $ afin de favoriser un accès équitable et durable aux activités physiques et sportives pour les jeunes vivant avec une déficience visuelle. La ...

LIRE LA SUITE

Actualités

20 M pour un projet immobilier au Valinouët
Publié à 10h53

20 M pour un projet immobilier au Valinouët

Le groupe Valiance, en compagnie de l'ex-ministre régionale Andrée Laforest a dévoilé ce jeudi les premières images d'un projet de 20 millions de dollars pour la création d'une quarantaine de condos au pied des pentes de la station de ski Le Valinouët à St-David-de-Falardeau. Ce projet de grande envergure nommé « Le Versant » devrait ...

LIRE LA SUITE

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES

CONSULTEZ NOS ARCHIVES