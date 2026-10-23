Rio Tinto : Ottawa injecte 165 M$ pour les quatre usines régionales

Présente au Saguenay-Lac-Saint-Jean ce vendredi, la ministre de l’Industrie, Mélanie Joly, a annoncé qu’Ottawa injectait 165 M$ sous forme de prêt afin de moderniser et améliorer la productivité de quatre usines de Rio Tinto dans la région.

Selon le Quotidien, cette somme s’ajoute à un projet de 818 M$ global lancé par l’entreprise. Les usines de Vaudreuil, Alma, Grande-Baie et Laterrière, sont celles qui bénéficieront de cette subvention fédérale, constituée à même l’enveloppe du Fonds de réponse stratégique mis en place par le gouvernement Carney.

Cet investissement, qui sauvera 5 000 emplois dans la région selon la ministre, fait également partie de la stratégie canadienne face aux tarifs américains, alors que Mme Joly souhaite réaffirmer la souveraineté économique du Canada face à son voisin.

Mélanie Joly ajoute que ce n’est pas logique qu’on envoie notre aluminium aux États-Unis pour qu’il soit transformé et pour qu’il nous soit revendu, répétant que la transformation devrait s’effectuer davantage de notre côté de la frontière.

Mentionnons que la ministre Joly a remis l’idée de construire un laminoir au Québec sur la table, annonçant du même coup que le gouvernement canadien se positionnerait comme un allié auprès de ceux qui seraient intéressés à aller de l’avant avec un tel projet.