L’Orchestre à vents de Normandin misera sur la nostalgie pour son concert de Noël. Sous le thème Ciné-cadeaux, les musiciens offriront un voyage musical inspiré de classiques qui ont marqué plusieurs générations.

L'idée derrière cette thématique est de rassembler petits et grands autour de classiques du temps des Fêtes rassembleurs.

Les spectateurs pourront notamment entendre Tintin et le Temple du Soleil, ainsi qu’un arrangement réunissant plusieurs thèmes inspirés de l’univers d’Astérix, dont Astérix le Gaulois, Les Douze Travaux d’Astérix et Astérix et Cléopâtre.

« Même si Tintin et Astérix ne sont pas issus du Québec, je pense que les Québécois se sont approprié ces univers. Ça vient toucher une fibre nostalgique. Noël est un bon moment pour ça. Ça nous replonge dans nos souvenirs », explique le directeur musical et artistique, Olivier Fontaine.

Le concert comprendra également quelques mouvements du célèbre ballet Casse-Noisette, une œuvre que l'ensemble avait particulièrement appréciée interpréter il y a deux ans et qu'il a choisi de réintégrer à son répertoire cette année.

Des arrangements de chansons de Noël américaines regroupées sous le thème Holly Jolly Christmas seront aussi au programme, tout comme des pièces inspirées des séries animées Les Mystérieuses Cités d'Or et Charlie Brown.

Près de 40 musiciens réunis

L'Orchestre à vents de Normandin compte près de 40 musiciens provenant de plusieurs municipalités de la région, dont Dolbeau-Mistassini, Roberval, Saint-Prime, Albanel, Normandin et Girardville.

« Pour le concert, on est vraiment chanceux. On a des musiciens qui viennent d'un peu partout. On a du plaisir ensemble, mais c'est aussi beaucoup de travail. Ça nous permet de continuer à évoluer collectivement », souligne Olivier Fontaine.

L'ensemble accueille également chaque année de nouveaux membres, notamment de jeunes musiciens souhaitant relever un défi supplémentaire à la suite de leur parcours en concentration musique ou en programme musique-études.

Les deux représentations auront lieu dans des lieux soigneusement choisis pour leurs qualités acoustiques, soit à l'église de Saint-Prime le 5 décembre et à l'église de Mistassini le 6 décembre.

Il est possible de se procurer des billets en ligne ou directement à la porte avec argent comptant.