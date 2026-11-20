Les amateurs de métal qui parcourront les rues virtuelles de Grand Theft Auto VI pourront entendre un classique du groupe Jonquièrois Voïvod. La chanson Panorama, du groupe, figure en effet dans la bande sonore du très attendu jeu vidéo de Rockstar Games sorti officiellement le 19 novembre.

Les joueurs qui syntoniseront la station de radio fictive The Chamber 106.6, consacrée au métal, pourront entendre Panorama aux côtés de plusieurs des plus grands noms du genre.

Cette visibilité représente une occasion exceptionnelle pour Voivod de rejoindre un nouveau public à l’échelle internationale. Trente-cinq ans après la sortie de l’album Angel Rat, dont est tirée la chanson, Panorama s’apprête ainsi à être découverte par des millions de joueurs à travers le monde, s’est réjoui le groupe dans une publication sur les médias sociaux.

Le batteur du groupe, Michel « Away » Langevin, s’est enthousiasmé de cette sélection. « C’est excitant, parce que beaucoup de gens vont découvrir notre musique grâce au jeu », a-t-il déclaré.