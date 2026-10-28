Le Bloc dénonce le refus d’Ottawa de rétablir les redevances

Les députés bloquistes de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Alexis Brunelle-Duceppe et Mario Simard, dénoncent la décision du gouvernement de Mark Carney de ne pas s’engager à rétablir les redevances imposées aux plateformes américaines de diffusion en ligne ni à verser des compensations financières au milieu culturel.

Dans une motion présentée à la Chambre des communes, le Bloc Québécois réclamait le respect de la décision du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) visant à imposer des redevances aux diffuseurs en ligne. Le parti demandait également le versement intérimaire des 600 millions de dollars promis au secteur culturel pour l’année en cours, une somme qui, selon le Bloc, est attendue depuis le mois de juin.

La motion a toutefois été rejetée, les députés libéraux et conservateurs s’y étant opposés. Les deux formations ont soutenu qu’une telle mesure pourrait entraîner une hausse du coût des services pour les consommateurs. Le Bloc Québécois rejette toutefois cet argument. Le parti affirme qu’un mécanisme similaire a été mis en place en Europe sans provoquer d’augmentation comparable des tarifs.

« Le Canada aurait dû se tenir debout avec l’Europe, qui elle, exige des redevances aux plateformes américaines de diffusion. Mark Carney manque de courage. L’avenir de la culture québécoise passe pourtant par la juste part du financement des géants du Web américains et Ottawa le sait. Le Québec et le Canada accordent visiblement une importance bien différente à la culture et les Québécois doivent en prendre acte », a déclaré Mario Simard.

De son côté, le député de Lac-Saint-Jean, Alexis Brunelle-Duceppe, a accusé les libéraux d’abandonner le milieu culturel québécois en refusant de rétablir ces mesures de soutien. Selon lui, Ottawa préfère maintenir l’exemption pour faire plaisir au président américain Donald Trump.

« Ils choisissent de maintenir l’exemption au profit des géants américains du numérique de toute forme de contribution à notre culture plutôt que de se battre, avec nos alliés de l’Union Européenne, en faveur de la diversité des expressions culturelles, et ce, à la veille du Sommet Canada-Europe. », a dénoncé le député.

Pour le député bloquiste, cette décision constitue une nouvelle démonstration de la nécessité pour le Québec de protéger lui-même ses intérêts culturels.

« Qu’il se le tienne pour dit : le Bloc Québécois n’abandonnera pas le combat pour l’avenir de nos arts, de notre langue et de nos médias, au cœur de l’identité de la nation québécoise », a ajouté l’élu.