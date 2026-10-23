Mélanie Saint-Germain présente son film à Dolbeau-Mistassini

Tel que promis, la cinéaste Mélanie Saint-Germain présentera l’un de ses plus récents films, Au cœur du remous, à la population de Dolbeau-Mistassini et des environs dans le cadre d’une projection spéciale, le 1er novembre.

Mélanie Saint-Germain a dévoilé son documentaire pour la première fois lors du Festival Regard, en mars dernier. La cinéaste a eu la chance de vivre ce moment unique en compagnie d’Erika, qui lui a confié son histoire pour la réalisation du film. Au cours de cette même fin de semaine, la Dolmissoise a également remporté le prix Philippe-Belley.

À la suite de l’événement, elle a rapidement communiqué avec son distributeur, La Bande Sonimage, afin d’organiser une projection dans sa région. Entre-temps, le film a poursuivi son parcours sur la scène internationale, avec des présentations notamment aux États-Unis et en Italie.

Cette fois, c’est au tour du public d’ici de découvrir l’œuvre. « Cette projection a vraiment été organisée pour la communauté de Dolbeau-Mistassini et des environs. Il y avait tellement une demande pour voir ce film-là. Je trouvais important d’offrir à la communauté une projection sur mesure », souligne Mélanie Saint-Germain.

Le documentaire Au cœur du remous met en lumière la relation entre un père, Daniel, et sa fille, Erika. Cette dernière est confrontée à un douloureux dilemme : accepter le lâcher-prise ou poursuivre la lutte pour préserver la santé de son père.

Le 1er novembre, le public pourra visionner Au cœur du remous ainsi que La folle traversée de Philippe, de Stéphanie Gagné et Philippe Bellet, dans le cadre d’un programme double présenté au Cinéma Dolbeau-Mistassini dès 13 h.

« Les personnes qui assisteront à la projection vont comprendre la réflexion brillante de La Bande Sonimage d’avoir jumelé ces deux films. C’est extraordinaire. Ce sera une projection particulièrement touchante. »

La projection sera suivie d’une discussion à la Microbrasserie Le Coureur des bois, à compter de 15 h, en présence de la réalisatrice Mélanie Saint-Germain et d’Erika Vincent, protagoniste du film.

Les billets sont actuellement en vente.

Par ailleurs, plusieurs projets occupent la cinéaste. Mélanie Saint-Germain effectuera notamment un retour sur scène dans la pièce Beauté mécanique, une collaboration entre le Théâtre CRI et le CEM. Les représentations auront lieu du 22 au 25 octobre à Chicoutimi.

Autre bonne nouvelle : elle vient de terminer le tournage de son nouveau film, Les femmes savent danser.

« Je suis très contente. Il va y avoir de belles nouvelles prochainement à propos de tout ça », se réjouit-elle.