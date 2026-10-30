Chroniques

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Le Nouvelles Hebdo célèbre ses 30 ans !

Le 30 octobre 2026 à 14 h 19
Par Jules Simard

Par Jules Simard

D’octobre 2006 à mai 2017, j’ai eu l’occasion d’occuper le poste de journaliste et de directeur de l’information au Nouvelles Hebdo. Cela m’a permis de mettre de l’avant une formule de couverture des événements dans le secteur du Haut du Lac, où l’équipe de la rédaction favorisait l’impact social des nouvelles, reportages, couvertures et des gens qui constituaient la vie sociale, politique, économique et communautaire de notre milieu.

Ainsi, nous nous faisions l’obligation de couvrir tous les conseils municipaux que ce soit dans les deux villes du Haut-du-Lac de même que dans les municipalités rurales en particulier lorsque c’était à la période de présentation des budgets. Toujours du côté politique nous suivions les conseils de la MRC de même que les réunions du conseil d’administration du centre hospitalier ainsi que le conseil des commissaires de la Commission scolaire. La couverture du milieu politique se faisait aussi lors des campagnes électorales alors que nous profitions de ce moment pour dresser le portrait des

candidats, de leur motivation et programme en réalisant des entrevues de fond. Pendant les onze années que j’ai été journaliste au Nouvelles Hebdo ce crédo de couverture de la politique a toujours été mon leitmotiv. Ce qui m’importait de rapporter dans mes articles c’était l’impact qu’avait les décisions du milieu politique sur la vie et le quotidien des gens d’ici, même si nous le faisions dans un hebdomadaire.

Au niveau social et communautaire, nous avons assisté et rapporté une multitude d’activités qui se déroulaient sur le territoire. Que ce soit les dîners et les soirées reconnaissance des Chambres de commerce, la description de services offerts par les organismes communautaires, les assemblées générales ou encore les conférences de presse pour annoncer soit un nouveau service ou encore une orientation nouvelle d’un organisme, le Nouvelles Hebdo était toujours présent, afin de rapporter au lecteur comment le milieu communautaire cherchait à répondre aux besoins du milieu.

Au niveau économique nous abordions ce secteur sous l’angle des réussites des entrepreneurs (es) locaux. Les bons coups, les nouveautés technologiques, les inaugurations des nouvelles entreprises sont des activités qui ont constituées la couverture de ce secteur d’activités. Nous avions aussi dans le collimateur les entrevues avec les personnes qui choisissaient de devenir entrepreneur (e), sans oublier la couverture des événements et des annonces faites par les organismes de développement économique de la MRC de Maria-Chapdelaine. Au cours de cette période, où j’ai été journaliste au Nouvelles Hebdo, il faut souligner l’avenir de la papetière de Dolbeau. Nous avons donc couvert la mobilisation du milieu quand l’usine a fermé ses portes. L’avenir économique de toute la MRC de Maria-Chapdelaine était en jeu à ce moment. Le Nouvelles Hebdo s’est donc mobilisé, comme corps public, afin que l’usine reprenne ses activités.

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