La fidélité n’existe plus

Une véritable bombe a sauté au visage des fans du Lightning de Tampa Bay lors de la veille de l’Halloween. L’attaquant vedette, Nikita Kucherov, a fait savoir au directeur général, Julien Brisebois, qu’il ne signera pas de prolongation de contrat avec eux. Pourtant, celui-ci fait partie d’une équipe gagnante, il possède deux bagues de la Coupe Stanley, en plus d’être dans un état favorable aux impôts qui offre du soleil à l’année. Le problème réside entre les demandes du clan Kucherov et les offres du DG. Même si Brisebois mentionne qu’il n’a pas l’intention de l’échanger, le voici pris en otage. Le plus ironique, c’est que Kucherov possède une liste de dix équipes à laquelle il accepterait une transaction, et les Canadiens de Montréal en font partie. Imaginez un instant voir l’un des joueurs les plus détestés du Centre Bell débarquer dans le 514. Pour ma part, c’est un gros oui. Tu ne gagnes pas des coupes Stanley seulement avec des bons petits gars.

Le nom de Kucherov s’ajoute à une liste de joueurs vedettes qui décident de quitter leurs équipes pour diverses raisons. La saga Connor Hellebuyck s’est terminée récemment, mais rappelons que le récalcitrant gardien voulait quitter Winnipeg pour les États-Unis. Plus tôt cet été, Brady Tkachuk a presque dicté une transaction l’envoyant avec son frère à Miami. Dans les deux cas, le retour de transaction fut timide pour les Jets et les Sénateurs. Dylan Larkin a décidé de quitter les Red Wings après dix matchs, insatisfait de ne toujours pas avoir été échangé. L’ex-capitaine des Red Wings refuse aussi de jouer au Canada et dans certains marchés américains, menottant ainsi son équipe de procéder à une transaction équitable. La situation actuelle est dégueulasse, et c’est facile de jeter le blâme vers les dirigeants qui acceptent d’accorder des contrats avec des clauses aussi ridicules, mais le problème est beaucoup plus global. Ce que nous voyons dans la Ligue nationale de hockey est un refrain très connu pour la NBA. Au basketball, c’est monnaie courante depuis plusieurs années de voir des joueurs vedettes dicter des transactions. Le plus récent exemple est la vedette Giannis Antetokounmpo qui a quitté Milwaukee pour Miami à la fin du mois de juin. Le hockey est possiblement le dernier giron où c’est possible de voir des joueurs passer leur carrière entière avec le même club, mais je vous garantis que cette tendance va s’effriter plus rapidement que les feuilles dans les arbres. Êtes-vous certain que Connor McDavid va terminer sa carrière avec les Oilers d’Edmonton? Même les puissants Canadiens de Montréal ne sont pas à l’abri de voir un Demidov désireux d’explorer d’autres avenues! Comme on dit dans les clubs échangistes, la fidélité est un concept qui appartient à un autre siècle. Du moins, c’est ce qu’on m’a rapporté...

En terminant, le match des Canadiens à Washington, qui fut diffusé uniquement sur Amazon Prime, a rejoint 703 000 téléspectateurs. Considérant que c’était une première, qu’il faut sortir du cadre habituel du téléviseur pour se connecter, et qu’il y a eu beaucoup de grogne, c’est tout un succès. Par comparaison, un match de semaine sur RDS tourne autour de 900 000 personnes. Qu’on aime ou pas Amazon, je suis convaincu que c’est de la musique aux oreilles des dirigeants de la LNH. On n’a pas fini de payer!