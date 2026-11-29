La magie du temps des Fêtes était déjà bien présente les 28 et 29 novembre alors que les Pompiers du partage amorçaient l’emballage de centaines de cadeaux destinés aux enfants moins nantis de la région.

Samedi matin, les bénévoles se sont réunis dans une bâtisse de l’avenue de la Friche pour donner le coup d’envoi à cette importante opération. Après des mois de préparation et de collecte de dons, les Pompiers du partage entament enfin la confection des boîtes-cadeaux qui seront remises aux enfants pour une 24e année.

« Pendant l’année, les gens viennent porter des jouets à la caserne à Dolbeau. On fait un bon tri avant de les apporter ici. On achète aussi beaucoup de jouets, de jeux de société et de livres. On aime que ça soit au goût du jour », explique Cédric Guillemette, pompier au Service de sécurité incendie de Dolbeau-Mistassini.

Tri, réparation, nettoyage et sélection par groupes d’âge : les pompiers à temps partiel et les bénévoles s’investissent dans chacune des étapes du projet. Grâce à l’appui de commanditaires, des cadeaux neufs sont également achetés pour les adolescents.

L’une des responsables de la distribution, Huguette Prévost, a reçu une partie des listes préparées par les Lions de Dolbeau-Mistassini. Ceux-ci compilent les demandes transmises par la Saint-Vincent-de-Paul de Dolbeau et la Saint-Vincent-de-Mistassini, qui soutiennent chacune 24 familles. Huguette Prévost reçoit également des listes provenant d’autres municipalités de la MRC, comme Normandin, Saint-Thomas-Didyme, Girardville et Albanel.

Les premières boîtes ont été préparées avec enthousiasme. Chaque colis renferme soigneusement quelques surprises, dont un toutou, un livre, un jeu ainsi qu’un tricot ou un casse-tête. Quelques friandises viennent également compléter le tout. Les articles sont choisis avec soin et chacun met la main à la pâte afin d’offrir un présent qui saura faire sourire les enfants.

Le plaisir est toujours au rendez-vous lors de ces journées rassembleuses. Pour sa part, Cédric Guillemette participe chaque année depuis son arrivée au Service de sécurité incendie de Dolbeau-Mistassini.

« J’aime m’impliquer comme bénévole. Je trouve ça important que les enfants défavorisés aient accès à un cadeau. Ça me touche. On essaie de leur donner ce que nos enfants aimeraient avoir », confie-t-il.

Les boîtes destinées aux enfants de Dolbeau-Mistassini seront emballées à l’hôtel de ville dans les prochaines semaines.

L’initiative mobilise également d’autres acteurs de la communauté. En septembre dernier, des membres de l’équipe de Mallette sont venus prêter main-forte aux Pompiers du partage. L’organisme Toxic-Actions a d’ailleurs manifesté son intérêt à se joindre à l’effort dès l’an prochain.

Pas moins de 298 cadeaux ont été remis par l’entremise de différents organismes l’an dernier.