L’esprit des Fêtes s’empare de nouveau du centre-ville de Dolbeau-Mistassini alors que le marché de Noël bat son plein sous la voûte étoilée du boulevard Wallberg.

L’événement, devenu un rendez-vous attendu à l’approche de Noël, met en vedette des artisans, producteurs et transformateurs de la région dans une ambiance chaleureuse et festive.

Samedi et dimanche, les visiteurs pourront parcourir les kiosques à la recherche de cadeaux originaux, de produits du terroir et de créations artisanales uniques. Au-delà du magasinage, l'événement vise également à favoriser les rencontres et à dynamiser le centre-ville en mettant en valeur le savoir-faire local.

Il sera possible aussi de faire un tour au marché de Noël aux Promenades du Boulevard, où plus de 30 exposants seront réunis dans l’ancienne boutique Rio Sud. De midi à 16 h, les visiteurs pourront découvrir une variété de produits régionaux tout en profitant d'une programmation familiale.

Parmi les activités proposées figurent un service de photographie sur place, du chocolat chaud et du bouillon pour se réchauffer, ainsi que diverses animations dans l’aire centrale. Les plus jeunes pourront également rencontrer le père Noël et la Fée des étoiles, ajoutant une touche de magie à l'expérience.

Les organisateurs espèrent ainsi offrir un moment rassembleur pour les citoyens tout en encourageant l'achat local à l'approche des Fêtes. Entre découvertes gourmandes, créations artisanales et ambiance féérique, le Marché de Noël de Dolbeau-Mistassini promet une fois de plus d'animer le cœur de la ville.