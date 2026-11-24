Le gouvernement du Parti québécois tente-t-il de réaliser ce que plusieurs croient impossible? La légalité de l’accès aux jeunes aux réseaux sociaux pourrait se faire en fonction de ce qu’on appelle “la majorité numérique”, un âge qui serait fixé quelque part entre 14 et 16 ans.

C’est du moins ce que s’apprêterait à annoncer le ministre de l’Éducation nationale, Joël Arseneau. Le phénomène de violence dans les écoles serait un des facteurs qui inciterait le gouvernement à emprunter cette voie.

Rappelons que parallèlement à cette initiative, l’Australie a fixé cette majorité numérique à 16 ans. Les plateformes numériques sont responsables de vérifier l’âge des utilisateurs, sous peine d’amendes salées. La France compte emboîter le pas.

En entrevue au Journal de Québec, M. Arseneau a confié vouloir imposer cette majorité numérique. Rappelons qu’une commission transpartisane de l'Assemblée nationale sur les écrans avait d’ailleurs recommandé d’empêcher l’accès aux Facebook, Instagram, YouTube, TikTok et Snapchat aux 13 ans et moins.

Mentionnons par ailleurs que le ministre Arseneau abandonne l’idée de la maternelle à 4 ans, invoquant notamment le manque d’enseignants disponibles.