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Chasseurs signalés sur le site

Alma rappelle qu'il est interdit de chasser sur la Pointe-des-Américains

Le 15 novembre 2026 - Modifié à 16 h 18 min
Par Yohann Harvey Simard - Journaliste

La Ville d’Alma rappelle qu’il est interdit de chasser dans le parc de la Pointe-des-Américains, après avoir reçu des signalements concernant la présence de chasseurs ou de personnes ayant l’intention de pratiquer cette activité dans le secteur.

Cette interdiction vise avant tout à assurer la sécurité des nombreux citoyens qui fréquentent le site, souligne le directeur des communications de la Ville, Jean Briand.

« Il faut quand même comprendre que la pointe des Américains, c’est une forêt urbaine en plein cœur de la ville. Une grande partie du site appartient à la Ville, mais on y retrouve aussi des sentiers multifonctionnels, pour la marche et le vélo, ainsi que des sentiers rustiques. C’est un endroit très apprécié et très fréquenté par les familles d’Alma », rappelle-t-il.

La Ville évoque également la possibilité que certaines personnes s'adonnent à des activités de braconnage dans ce secteur.

Le rappel survient alors que plusieurs périodes de chasse sont en cours dans la région. La chasse au petit gibier est ouverte depuis près de deux mois au Saguenay–Lac-Saint-Jean, tandis que la chasse au cerf de Virginie à l’arc et à l’arbalète a débuté il y a quelques jours. La chasse au cerf avec une arme à feu sera, pour sa part, permise à compter du 13 novembre.

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