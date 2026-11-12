Une communauté se mobilise pour la sécurité de Sam

Peut-être avez-vous remarqué l’apparition d’une nouvelle signalisation routière sur l’avenue du Rocher, à Normandin. Ces pancartes visent avant tout à sensibiliser les automobilistes à la présence, dans le secteur, d’une enfant vivant avec une perte auditive.

Sam est une jeune fille au courage exceptionnel. Diagnostiquée d’un neuroblastome de stade 4 à haut risque alors qu’elle était encore toute petite, elle a affronté les traitements avec une détermination remarquable. À ses côtés, ses parents, Myriam Bolduc et Cédric Boilard, ont tout fait pour l’accompagner et la soutenir à travers cette épreuve.

Les traitements de Sam, qui étaient parfois à Québec et d’autres fois à Montréal, ont commencé en février 2024 pour se terminer en juin 2025. « La première hospitalisation a été la plus longue. On a été là un mois et demi. Après, les hospitalisations étaient d’une durée d’environ une semaine, tout dépendant comment ça allait. Parfois, il y avait des complications au traitement. Elle a eu une opération qui a quand même été lourde aussi », raconte sa mère.

À ce moment-là, Myriam était maman à la maison, tandis que son conjoint travaillait au sein de l’entreprise familiale, Excavation Fernand Boilard. Le couple a pu compter sur un précieux réseau de soutien.

Plusieurs membres de la famille Boilard sont impliqués dans l’entreprise et les liens qui les unissent sont très forts. Il allait donc de soi d’épauler les parents de Sam pendant cette période difficile, souligne Josée Boilard.

« Au début des traitements, on a fait un événement pour ramasser des fonds pour Myriam et Cédric. L’entreprise était derrière eux. Malgré tout ça, Sam gardait le sourire. Elle a fait preuve de beaucoup de force. Elle a une place importante dans l’entreprise », soutient-elle.

Au grand bonheur de ses proches, Sam a vaincu le cancer et est aujourd’hui en rémission. Les traitements lui ont toutefois laissé certaines séquelles, dont une perte auditive.

« Honnêtement, on s’en attendait un peu, dit Myriam. Le traitement qu’elle a pris, et qu’elle prend encore, sert de maintien. Un de ses principaux effets secondaires est la perte auditive. La chimiothérapie peut apporter une perte auditive aussi. On s’est dit que ce n’est pas cher payer perdre l’audition, mais de rester en vie et de pouvoir en profiter. »

Sam a maintenant des appareils auditifs. Sa marraine, Patricia Girard, qui travaille aussi au sein de l’entreprise, se rappelle la première fois qu’elle les a portés. « Quand elle en parle, on dirait que ce n’est pas un handicap. Ce n’est pas une faiblesse. Elle est fière de les montrer et de les porter. Elle a même choisi la couleur », raconte-t-elle.

Nouvelle signalisation

Sam habite dans une maison sur l’avenue du Rocher, où circulent plusieurs camions, véhicules et travailleurs, ce qui peut être dangereux pour sa sécurité.

« Si elle est sur le bord du chemin et il passe une voiture, elle n’entendra peut-être pas le son de la voiture qui s’en vient. Même si la voiture arrive vite ou lentement, si elle ne la voit pas et elle décide de traverser, ça peut être dangereux », dit sa mère.

En collaboration avec la Ville de Normandin, deux nouvelles pancartes ont été installées dans le secteur. Elles sont là pour sensibiliser les automobilistes et nous rappeler à tous l’importance d’être particulièrement vigilants.

Déjà, Myriam constate des changements positifs dans la communauté.

« Depuis l’installation des pancartes, j’attends l’autobus avec les enfants le matin. Quand les camions passent, les conducteurs prennent le temps de les saluer. Ils sont davantage attentifs et conscients de leur présence », souligne-t-elle.