QS dénonce la réticence du PQ à lui accorder le statut de groupe parlementaire

Le leader parlementaire de Québec solidaire (QS), Alexandre Leduc, accuse le Parti québécois (PQ) de faire preuve d'incohérence dans le cadre des négociations entourant la reconnaissance des groupes parlementaires à l'Assemblée nationale.

À la suite d'une première rencontre de négociations entre les partis représentés à Québec, le PQ serait réticent à accorder à QS le statut officiel de groupe parlementaire. Une position que dénonce vivement M. Leduc, rappelant qu'en 2022, l'ensemble des formations politiques avait reconnu ce même statut au Parti québécois alors que celui-ci ne comptait que trois députés élus.

« Et ils voudraient nous la refuser alors que nous en avons neuf? Quelle hypocrisie. Déjà que nous avons un mode de scrutin qui déforme la réalité, le gouvernement laisse entendre en négociations qu'il profiterait de cette distorsion pour priver Québec solidaire des ressources nécessaires pour faire son travail. Je trouve ça injuste. », a déclaré le député.

Alexandre Leduc rappelle également qu'il faisait partie de l'équipe de négociation en 2022 et que Québec solidaire avait alors été le premier parti à reconnaître le statut de groupe parlementaire aux trois élus péquistes. Il rappelle aussi qu'en 2021, le Parti québécois militait lui-même pour un assouplissement des critères de reconnaissance, proposant d'abaisser le seuil à six députés et à 10 % des suffrages exprimés.

Le député solidaire souligne par ailleurs que plusieurs précédents existent dans l'histoire récente du Québec. En 2018, tant Québec solidaire que le Parti québécois avaient obtenu cette reconnaissance avec dix députés. L'Action démocratique du Québec (ADQ) avait également bénéficié de ce statut après l'élection de sept députés en 2008. Plus loin dans l'histoire, l'Union nationale avait été reconnue comme groupe parlementaire avec onze élus en 1976.

« Plus d'un demi-million de personnes ont voté pour des députés solidaires, pas des députés indépendants! Le PQ doit nous accorder le statut de groupe parlementaire reconnu, il ne peut pas nous empêcher d'exister. Je demande simplement au Parti québécois de faire preuve de cohérence, et d'accorder à Québec solidaire son juste titre de groupe parlementaire », a-t-il ajouté.

Le leader parlementaire de Québec solidaire interpelle également les autres formations politiques représentées à l'Assemblée nationale afin qu'elles s'engagent à reconnaître officiellement son parti comme groupe parlementaire. Une nouvelle rencontre de négociation est prévue le 17 novembre prochain.