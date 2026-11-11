Plus de 50 000 $ amassés grâce à l’Oktoberfest du Club Lions

L’Oktoberfest du Club Lions de Dolbeau-Mistassini, tenu le 23 octobre dernier, a permis d’amasser plus de 50 000 $, une somme qui servira à soutenir divers projets communautaires et à venir en aide directement à la population.

Pour cette deuxième édition, les résultats ont dépassé les attentes des organisateurs. « Nous avons réalisé un profit de 52 000 $, ce qui est excellent. L’an dernier, nous avions récolté 47 000 $. Le moitié-moitié en ligne a grandement contribué à ce succès. Nous avons également pu compter sur l’appui de nouveaux commanditaires. Ce fut un très bel événement », souligne le président Billy Ménard, ajoutant que les 580 billets disponibles ont trouvé preneur rapidement.

Pour l’occasion, les participants ont pu savourer un menu typiquement allemand composé de saucisses et bière, de bretzels et de choucroute, servi à la polyvalente Jean-Dolbeau.

« Nous avons reçu d’excellents commentaires. Les gens ont eu beaucoup de plaisir. Tout le monde a mangé en même temps et, en l’espace de 25 minutes, tous les repas avaient été servis », ajoute-t-il.

Fort du succès remporté cette année, le Club Lions prévoit déjà la tenue d’une troisième édition de l’Oktoberfest l’an prochain.

Les membres se réjouissent surtout de pouvoir redonner à la communauté. Environ 20 000 $ seront notamment consacrés aux paniers de Noël. « Cinquante familles recevront un panier de Noël d’une valeur de 400 $, incluant des cadeaux pour les enfants. Nous faisons nous-mêmes les achats et assurons la livraison directement aux familles », explique M. Ménard.

L’organisme entend également soutenir différentes initiatives locales en appuyant les organismes du milieu selon les demandes qui lui seront soumises.