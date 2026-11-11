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Prix Hommage Aînés 2026

Une Almatoise honorée par Québec pour plus de 50 ans d'engagement bénévole

Le 11 novembre 2026 - Modifié à 13 h 34 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

À l’occasion de la remise des Prix Hommage Aînés, décernés chaque année, le gouvernement du Québec a souligné, hier, l’engagement bénévole de 19 personnes aînées qui ont contribué à enrichir la vie de leur communauté et à améliorer le mieux-être de milliers de citoyens à travers la province.

Les lauréates et lauréats, recommandés par les 18 Tables régionales de concertation des aînés, ont été honorés lors de la cérémonie de remise des prix, tenue en présence de la ministre de la Santé, de la Prévention et des Aînés et député de Chicoutimi, Marie-Karlynn Laflamme.

La lauréate régionale, l'Almatoise Gisèle Langevin, s’est vu reconnaître pour son implication soutenue qui s’étend sur plus de cinq décennies auprès de nombreux organismes communautaires du Saguenay-Lac-Saint-Jean. 

Membre active de l’Association féminine d’éducation et d’action sociale (AFEAS) depuis 1991, Mme Langevin en assure la présidence depuis près de 30 ans. Au fil des ans, elle a participé à la réalisation de plusieurs projets, notamment la mise en place d’une maison des jeunes. Elle a également occupé des postes de direction au sein d’organisations sportives et communautaires et a contribué à diverses initiatives locales, dont la création d’un Marché de Noël.

« Les lauréates et les lauréats des Prix Hommage Aînés 2026 démontrent que l'engagement et la générosité n'ont pas d'âge. Par leur implication bénévole, ils enrichissent la vie de leur entourage et contribuent à bâtir des communautés plus accueillantes et plus humaines. Alors que j'amorce ce nouveau mandat, leur dévouement envers les autres et leur volonté de faire une différence sont pour moi une véritable source d'inspiration. Je les félicite sincèrement et les remercie pour leur apport exceptionnel à la société québécoise. », a déclaré Marie-Karlynn Laflamme.

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