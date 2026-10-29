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Congrès annuel de l’AFSL

Réjean Paré du Groupe Rémabec nommé Personnalité forestière 2026

Le 29 octobre 2026 à 17 h 00
Par Charles-Antoine Desmeules - Journaliste

Grâce à son parcours entrepreneurial remarquable et à sa contribution au développement de l’industrie forestière québécoise, le président et cofondateur du Groupe Rémabec, Réjean Paré, a obtenu le titre de Personnalité forestière 2026 lors du 38e congrès annuel de l’Association forestière Saguenay–Lac-Saint-Jean (AFSL), tenu ce jeudi à l’Hôtel du Jardin de Saint-Félicien.

Aujourd’hui, le Groupe Rémabec témoigne du potentiel de développement de la filière forestière québécoise. L’entreprise compte 14 usines, plus de 30 filiales et près de 1 800 employés.

Le groupe contribue non seulement à la vitalité économique de plusieurs communautés, mais cherche également, depuis plusieurs années, à innover sur le plan environnemental et à participer au développement d’une industrie et d’une économie davantage axées sur la valorisation de la ressource et la décarbonation des pratiques forestières.

Ces efforts se concrétisent notamment par l’optimisation des procédés, de la récolte à la transformation, ainsi que par le développement de produits issus de la biomasse forestière et la production d’électricité verte par cogénération.

En décernant le titre de Personnalité forestière 2026, l’AFSL souhaite souligner la détermination, la vision entrepreneuriale et la contribution remarquable de Réjean Paré au développement de l’industrie forestière.

Pour le récipiendaire, cette nomination représente un honneur et une grande fierté, qui n’auraient jamais été possibles sans le soutien de son entourage.

« Cette reconnaissance revient à toute une équipe de partenaires qui sont restés fidèles, de travailleurs qui se lèvent tôt le matin et de communautés qui nous ont accueillis et qui grandissent avec nous. Si je suis ici aujourd’hui, c’est grâce à vous », affirme-t-il.

M. Paré conclut en rappelant aux personnes réunies dans la salle qu’il ne faut pas baisser les bras devant les difficultés.

« Les défis sont réels. Les marchés, les coûts et l’incertitude [représentent des enjeux], mais les solutions existent. Quand on met l’excellence, la productivité et la collaboration au centre de nos décisions, la forêt demeure une ressource stratégique pour le Québec et pour nos régions. Elle peut contribuer à créer de la richesse et des emplois dans des communautés fortes, à condition que l’on continue d’investir, d’innover et de travailler ensemble. »

Un parcours de vie remarquable

Réjean Paré a débuté sa carrière en 1979, lorsqu’il a fait l’acquisition de sa toute première machinerie forestière. Cette étape a marqué le début d’un parcours qui l’a mené à la tête de l’un des groupes les plus importants du secteur forestier québécois. Le Groupe Rémabec a été fondé en 1998 par M. Paré, en compagnie de Roger et Camil Tremblay.

L’entrepreneur avait également fait l’acquisition d’Industries John Lewis Ltée en 1997, une entreprise spécialisée dans la fabrication de bâtonnets de crème glacée. Cette usine figure aujourd’hui parmi les plus importants producteurs mondiaux de ce produit, avec une production annuelle de plus de sept milliards de bâtonnets.

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