Plus de 200 femmes réunies au Saguenay pour mieux comprendre leur santé après 40 ans

RESPIRE, un événement consacré à la santé et au mieux-être féminin après l’âge de 40 ans, tiendra sa première édition le 17 octobre prochain au Delta Saguenay. Des femmes et des professionnels de la santé seront réunis autour des réalités et des changements qui accompagnent cette période de la vie.

Sa mission est de créer des espaces où les femmes peuvent mieux comprendre les changements qu’elles vivent, avoir accès à de l’information, échanger et trouver des pistes concrètes pour prendre soin de leur santé.

À travers des événements, des rencontres et différentes initiatives, RESPIRE souhaite contribuer à ouvrir davantage la conversation sur la santé des femmes après 40 ans.

Sommeil perturbé, fluctuations hormonales, baisse d’énergie, changements corporels, fuites urinaires, baisse de libido : après 40 ans, les questions peuvent être nombreuses et les réponses parfois difficiles à trouver.

Ce sont toutes ces réalités qui ont incité Anick Ratté, la fondatrice et organisatrice de RESPIRE, à mettre sur pied l’événement.

« J’ai créé RESPIRE parce que je voyais autour de moi des femmes qui cherchaient des réponses. Certaines se demandaient si ce qu’elles vivaient était normal. D’autres ne savaient pas vers qui se tourner. Et beaucoup avaient simplement envie qu’on parle davantage de cette période de notre vie. Je me suis dit qu’on devrait se réunir et en parler! », explique-t-elle.

Le 17 octobre prochain, plusieurs sujets seront abordés par les conférenciers.

La périménopause et la ménopause occuperont naturellement une place dans les discussions, mais RESPIRE veut aller plus loin. Santé hormonale, nutrition, microbiote, santé pelvienne, sexualité, changements corporels, stress et mieux-être seront abordés avec une même volonté : aider les femmes à mieux comprendre ce qui change après 40 ans et leur donner des pistes concrètes pour prendre soin de leur santé.

Entre les conférences, les participantes pourront rencontrer des professionnels et des exposants, découvrir différentes ressources et prendre part à des expériences imaginées spécialement pour cette journée.

« Je voulais que les femmes repartent avec de l’information et des pistes concrètes, mais aussi avec le sentiment d’avoir pris une journée pour elles. RESPIRE, c’est apprendre et comprendre, mais c’est aussi échanger, rencontrer d’autres femmes et se reconnaître dans ce qu’elles vivent », souligne Anick Ratté.

Parmi les professionnels présents, la Dre Manon Charlebois abordera les changements vécus après 40 ans, tandis que Mélanie Gauthier-Gagnon et Kathy Larouche traiteront de la périménopause et de la ménopause. William C. Tremblay abordera le mieux-être physique, alors qu’Andréanne Martin et Catherine Michaud parleront de nutrition, de microbiote et d’équilibre hormonal. Laury Guarnaccia traitera pour sa part de la santé du plancher pelvien, tandis que Pascale Lalancette abordera la ménopause, la sexualité et l’intimité.

La journée se terminera avec l’animatrice Mélanie Maynard, qui échangera sur les transitions de vie, la confiance et les priorités.