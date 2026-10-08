Actualités

 Temps de lecture : 36s

Projet éolien au nord de La Doré : nouvelle étape de complétée

Le 08 octobre 2026 - Modifié à 10 h 10 min
Par Olivier Claveau - CKAJ 92,5

Une nouvelle étape a été complétée pour le projet de parc éolien Utshishkau, situé au nord de La Doré. Le projet, piloté par Hydro-Québec, est maintenant inscrit au Registre des évaluations environnementales du Québec.

Selon Radio-Canada, l’avis public marquant le début de l’évaluation a été émis le 24 septembre dernier. Dans le document, il est écrit que toute personne, tout groupe ou toute municipalité peut faire part au ministre, par écrit et au plus tard le 26 octobre 2026, de ses observations sur les enjeux que l’étude d’impact devrait aborder.

Rappelons que cette inscription au Registre fait écho aux séances d’informations publiques réalisées par Hydro-Québec et qui se sont déroulées le mois dernier à Saint-Félicien. Mentionnons finalement que si tout se passe selon les échéanciers, le parc éolien, composé d’entre 90 et 115 éoliennes, verra le jour en 2032 et générera 650 MW d’électricité.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Actualités

Troisième édition de la Nuit des sans-abri à Dolbeau-Mistassini
Publié à 12h00

Troisième édition de la Nuit des sans-abri à Dolbeau-Mistassini

Après deux éditions marquées par la mobilisation de différents partenaires du milieu et des citoyens, Dolbeau-Mistassini se prépare à vivre une troisième édition de la Nuit des sans-abri, le 16 octobre, au parc Vers 2000 (secteur Dolbeau, devant l’église Sainte-Thérèse-d’Avila). Sous le thème « Rendre visible l’invisible », cet ...

LIRE LA SUITE

Actualités

30 ans de soins, de présence et d’humanité à l’Oasis
Publié à 10h00

30 ans de soins, de présence et d’humanité à l’Oasis

Le CHSLD Oasis de Dolbeau-Mistassini fait partie du paysage depuis maintenant 30 ans. Au fil des années, le centre d’hébergement est devenu un milieu de vie chaleureux et dynamique, où les résidents évoluent dans un environnement qui leur donne l’impression d’être chez eux. Manon Tremblay-Côté est gestionnaire responsable du centre ...

LIRE LA SUITE

Actualités

Caroline Sasseville et son amour pour les résidents
Publié à 8h26

Caroline Sasseville et son amour pour les résidents

Caroline Sasseville travaille au CHSLD de Dolbeau-Mistassini depuis ses débuts sur le boulevard des Pères, ce qui fait d’elle la doyenne. Chaque matin, l’infirmière-chef franchit les portes du centre avec la même motivation, portée par son profond attachement aux résidents et aux familles qu’elle accompagne au quotidien. Celle-ci s’est ...

LIRE LA SUITE

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES

CONSULTEZ NOS ARCHIVES