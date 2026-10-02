Une chorale qui rassemble les générations à Normandin

Vicky Boulianne se lance dans un nouveau projet artistique avec la création d’une chorale baptisée Chœur bleu. Dès cet automne, enfants, adolescents, adultes et aînés sont invités à se réunir pour découvrir le plaisir de chanter ensemble.

Si Vicky Boulianne est surtout connue pour son entreprise Toujours Jamais, spécialisée dans le tatouage minimaliste, l’illustration et la création de produits dérivés, son univers créatif ne s’arrête pas là.

« L’art a changé ma vie. C’est la chose qui m’accompagne fidèlement depuis toujours, peu importe la forme qu’il prend. Parfois, c’est le dessin. D’autres fois, c’est la musique. Selon ce qui se passe dans ma vie, ça s’exprime à travers un médium différent », confie-t-elle.

Également passionnée de musique, Vicky Boulianne cultive cet amour depuis son plus jeune âge. « J’avais quatre ans quand j’ai intégré ma première chorale à Saint-Félicien. Je capotais sur mon enseignante parce qu’elle me faisait chanter à l’école », se remémore-t-elle en souriant.

Son parcours l’a amenée à chanter au sein de différentes chorales tout en développant ses capacités vocales comme soliste. Elle a également suivi des cours de création musicale et fréquenté l’École nationale de la chanson de Granby.

Aujourd’hui établie à Normandin, elle souhaitait mettre sur pied un groupe vocal à son image. C’est ainsi qu’est né Chœur bleu.

« Je veux que ce soit un lieu de rassemblement où l’on prend plaisir à explorer sa voix et à créer des liens. L’inclusion était aussi au cœur de ma démarche. Je souhaitais réunir des personnes de tous les âges, des enfants aux aînés, en passant par les adolescents et les adultes. »

Par ce projet, Vicky Boulianne souhaite offrir un espace où différentes réalités et expériences peuvent se rencontrer et dialoguer. À ses yeux, la chanson constitue un puissant moyen d’expression et de communication, capable de transmettre autant les joies que les défis de la vie. Le répertoire abordera ainsi une multitude de thèmes, certains plus légers, d’autres plus sensibles ou émotifs, en explorant les différentes étapes du parcours humain.

Les chansons francophones, particulièrement québécoises, occuperont une place importante dans le répertoire.

« Je tiens à partager ma culture et à la faire découvrir. Je trouve ça beau de jouer avec la langue, les accents et les phrasés. C’est une grande richesse. »

Une contribution de solidarité est demandée aux personnes qui souhaitent se joindre au groupe vocal.

Vicky Boulianne aborde ce nouveau rôle de cheffe de chœur avec beaucoup d’enthousiasme. Les activités de Chœur bleu ont débuté le 29 septembre à la Polyvalente de Normandin, dans les locaux de musique.