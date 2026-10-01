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Suzanne Richard veut propulser le Lac-à-Jim vers une nouvelle étape

Le 01 octobre 2026 à 10 h 00
Par Emmanuelle LeBlond - Journaliste de l'initiative de journalisme local (IJL)

La Coopérative du Lac-à-Jim de Saint-Thomas-Didyme amorce une importante phase de transformation sous la direction de sa nouvelle directrice générale, Suzanne Richard. Par son arrivée, elle souhaite contribuer à faire du centre de villégiature une destination touristique incontournable pour le haut du Lac-Saint-Jean.

« Professionnellement, c’est un beau gros défi à relever que d’assumer la transformation et le développement du Lac à Jim, affirme-t-elle. Le haut du Lac-Saint-Jean est super intéressant. C’est inspirant de pouvoir bouger les choses et d’aller vers de nouvelles directions. »

Suzanne Richard se joint à la Coopérative forte d’une expérience en gestion d’événements et d’équipements touristiques acquise au sein de plusieurs organisations. Au cours des six dernières années, elle a contribué à la transformation du Centre plein air Otis Nature, où elle a notamment piloté les opérations et le développement des affaires en tourisme durable. Elle a également participé au positionnement de l’organisation en matière d’accessibilité universelle ainsi que dans le secteur de la motoneige.

Titulaire d’un MBA en gestion des organisations de l’Université Laval, elle a aussi occupé le poste de directrice de production associée chez Québec Issime, notamment pour les représentations du spectacle Décembre à la Place des Arts de Montréal. Son parcours lui a également permis de bien connaître l’écosystème touristique québécois et régional, entre autres grâce à son implication au sein du conseil d’administration de Tourisme Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Sa nomination marque une nouvelle étape pour la Coopérative, qui souhaite poursuivre la consolidation de ses opérations, bonifier son offre et renforcer le positionnement du centre de villégiature comme destination quatre saisons.

L’arrivée de Suzanne Richard est d’ailleurs saluée par le nouveau président du conseil d’administration, Mario Théberge : « Son expérience, sa vision stratégique et sa passion pour le tourisme sont de véritables moteurs pour la suite ».

Un potentiel « exponentiel »

La nouvelle directrice générale croit fermement au potentiel du site et au contexte favorable dans lequel il évolue.

« On est vraiment dans un bon moment en ce qui concerne le réseau d’affaires, le réseau de sentiers et la passerelle du 49e, souligne-t-elle. Le quad gagne aussi en popularité à vitesse grand V. On est vraiment bien situés pour en profiter. »

La qualité de l’enneigement constitue également un atout majeur du secteur, selon elle.

Pour la suite, Suzanne Richard entend miser sur l’amélioration de l’expérience client. « Je veux travailler la qualité de l’offre en hôtellerie. Je parle bien entendu de nos bâtiments. On va rehausser progressivement l’expérience avec la literie, les matelas et l’accueil. On refait aussi l’extérieur de certains chalets et on ajoutera du nouveau mobilier. On veut rendre l’expérience plus conviviale et plus authentique, sans dénaturer l’esprit du Lac à Jim. »

L’offre de restauration fait également l’objet d’une révision en collaboration avec un consultant.

Une première série d’améliorations et de transformations sera déployée dès cet automne, avec un investissement de 100 000 $.

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