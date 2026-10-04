La MRC de Maria-Chapdelaine se donne une nouvelle image

La MRC de Maria-Chapdelaine tourne une page sur le plan de son identité visuelle en dévoilant une nouvelle image de marque destinée à mieux représenter le territoire et ses ambitions pour les prochaines années.

Selon la MRC, cette modernisation « ne date pas d’hier », puisqu’elle figurait déjà parmi les actions prévues dans sa planification stratégique adoptée en 2021. Après plusieurs mois de réflexion et de création, la nouvelle identité visuelle est maintenant officiellement lancée afin de « mieux représenter ce que nous sommes aujourd’hui, mais aussi ce que nous souhaitons devenir ».

La transition vers le nouveau logo se fera toutefois graduellement. Soucieuse de limiter le gaspillage et de gérer ses ressources de façon responsable, la MRC précise que « notre nouveau logo pourrait cohabiter avec l’ancien pendant encore quelques temps ». L’objectif est notamment d’éviter de jeter du matériel encore fonctionnel simplement pour remplacer l’image qui y est apposée.

Ainsi, les différents outils de communication seront remplacés progressivement, « au rythme où ils devront naturellement être renouvelés ». La MRC souhaite ainsi conjuguer changement d’image et préoccupations environnementales.

Autre élément mis de l’avant : la conception de cette nouvelle identité visuelle a été réalisée sans recours à l’intelligence artificielle. « 100 % d’intelligence humaine », insiste la MRC, qui précise que de la réflexion initiale jusqu’au dessin final du logo, l’ensemble du processus créatif a été réalisé par des humains.

Cette démarche, selon l’organisation, devait permettre de créer une identité visuelle « profondément ancrée dans notre territoire ». La nouvelle image doit également offrir davantage de possibilités pour moderniser les communications et accroître la visibilité de la MRC.

Au-delà du changement de logo, la MRC de Maria-Chapdelaine souhaite donc profiter de cette nouvelle identité pour mieux faire connaître ses particularités et renforcer son attractivité. « C’est une nouvelle façon de mettre en valeur un territoire dont nous sommes particulièrement fiers », souligne-t-elle.