Actualités

 Temps de lecture : 1 min 47 s

Le Festival de la chasse promet un week-end rassembleur

Le 03 octobre 2026 à 10 h 00
Par Emmanuelle LeBlond - Journaliste de l'initiative de journalisme local (IJL)

À quelques semaines du Festival de la chasse de Dolbeau-Mistassini, les 30 et 31 octobre prochains, le nouveau président du Club Panache, Joey Thibeault, entend poursuivre le travail de ses prédécesseurs tout en mettant l'accent sur la relève grâce à une programmation accessible et rassembleuse.

Après 25 années d’implication au sein du Club Panache, Carol Lamontagne a choisi de céder sa place à la relève. C’est avec enthousiasme que Joey Thibeault a accepté de prendre la tête de l’organisation.

« Dans ma famille, on est impliqués au Club Panache depuis longtemps. Pour ma part, ça fait 11 ans que je suis bénévole. J’ai voulu reprendre le flambeau pour continuer à faire vivre le club et organiser une belle fin de semaine pour le Festival de la chasse », explique-t-il.

Pour le nouveau président, le Festival de la chasse est avant tout un événement qui s’adresse à toutes les générations.

« C’est aussi une façon de préparer la relève. Pour les non-chasseurs, on veut transmettre la passion de la chasse et de la pêche. Pour les jeunes, on souhaite susciter l’intérêt et les initier à ce beau sport », affirme-t-il.

Selon Joey Thibeault, l’intérêt des jeunes pour la chasse est toujours bien présent, malgré certains défis. « Il y a beaucoup de jeunes qui ont le goût de pratiquer la chasse. Par contre, c’est un sport qui est extrêmement couteux. Ça demande aussi beaucoup de temps. C’est pour ça qu’on veut rendre la chasse accessible. »

Une programmation diversifiée attend les visiteurs lors de la fin de semaine. Parmi les nouveautés de cette édition, les participants pourront essayer gratuitement un simulateur virtuel de chasse.

Plusieurs exposants seront également réunis au Complexe sportif Desjardins du secteur Dolbeau. L’équipe de Territoire libre sera de retour avec son concours de panaches ainsi qu’un concours de « call ».

Le samedi après-midi, l’école de danse Nathalie Paquet proposera une activité de danse en ligne ouverte à tous.

Comme le veut la tradition, les personnes pourront aussi se procurer des billets pour le souper de tourtière. Un total de 750 places est disponible. La soirée sera agrémentée d’une danse et de nombreux tirages.

À quelques semaines de l’événement, Joey Thibeault se dit fébrile à l’idée de vivre son premier festival à titre de président.

« Je m’attends à vivre une belle expérience. On a apporté notre couleur à cette édition et j’espère que les gens repartiront satisfaits. J’ai aussi de grandes attentes quant à la participation des jeunes. J’ai hâte de voir, en tant que président, si j’aurai réussi mon défi d’attirer davantage de membres de la relève au Club Panache », termine-t-il.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Actualités

Meurtre dans le quartier St-Georges ; le principal accusé assassiné en prison
Publié hier à 13h57

Meurtre dans le quartier St-Georges ; le principal accusé assassiné en prison

Le détenu de 51 ans qui a perdu la vie dans le Centre de prévention de Roberval serait Marc Gilbert, l’homme accusé de meurtre au premier degré sur une femme de Jonquière le 8 juillet dernier. Selon le Quotidien, les détails du motif de l’agression et la manière dont M. Gilbert a été assassiné n’ont toutefois pas été dévoilés ce ...

LIRE LA SUITE

Actualités

Le maire Rémi Rousseau fait valoir ses priorités
Publié hier à 12h00

Le maire Rémi Rousseau fait valoir ses priorités

Le maire de Dolbeau-Mistassini, Rémi Rousseau, a déjà échangé avec trois candidats dans la course aux prochaines élections provinciales dans Roberval pour discuter des enjeux prioritaires de la municipalité. Les besoins en infrastructures et l’amélioration de l’accès aux médecins de famille comptaient parmi les principaux sujets ...

LIRE LA SUITE

Actualités

Meurtre à la prison de Roberval
Publié hier à 10h04

Meurtre à la prison de Roberval

Un détenu de la prison de Roberval a été victime d’un homicide dans la nuit de mercredi à jeudi. L’homme aurait été attaqué par un autre détenu dans sa cellule avant de succomber à ses blessures plus tard dans la journée. La victime était un homme âgé de 51 ans qui aurait été attaqué vers 1 h du matin, jeudi. Son décès a été ...

LIRE LA SUITE

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES

CONSULTEZ NOS ARCHIVES