Le maire Rémi Rousseau fait valoir ses priorités

Le maire de Dolbeau-Mistassini, Rémi Rousseau, a déjà échangé avec trois candidats dans la course aux prochaines élections provinciales dans Roberval pour discuter des enjeux prioritaires de la municipalité. Les besoins en infrastructures et l’amélioration de l’accès aux médecins de famille comptaient parmi les principaux sujets abordés.

Au cours des dernières semaines, Rémi Rousseau a échangé avec Yanick Baillargeon, candidat de la Coalition avenir Québec (CAQ), Serge Bergeron, candidat du Parti libéral du Québec (PLQ), ainsi qu’Isabelle Thibeault, candidate du Parti québécois (PQ).

Parmi les dossiers prioritaires soulevés lors de ces rencontres, la reconstruction de l’usine de traitement de l’eau potable Hamel occupe une place centrale.

« Disons-le, l’usine est en phase terminale. Ce que j’ai mentionné aux candidats, c’est qu’après les élections, peu importe le gouvernement en place, ils seront sollicités pour nous aider à obtenir les subventions nécessaires à la réalisation de ce projet », affirme le maire.

« Au niveau gouvernemental, les projets à l’heure actuelle sont gelés au niveau financier », ajoute le premier magistrat.

La reconstruction de l’usine Hamel figure parmi les projets majeurs inscrits au plus récent programme triennal d’immobilisations (PTI), adopté en juillet dernier. À elle seule, cette initiative représente un investissement estimé à 22,2 M$.

Logements abordables

La Ville de Dolbeau-Mistassini a récemment déposé une demande de subvention auprès du ministère des Affaires municipales pour la réalisation d’infrastructures souterraines dans le secteur de la rue des Mélèzes.

On se rappellera que ce projet vise la construction de 24 logements abordables en partenariat avec l’Office municipal d’habitation (OMH) de Maria-Chapdelaine. Avant d’obtenir les financements nécessaires à la réalisation du projet immobilier, le terrain doit être prêt à construire.

La mise en place des infrastructures souterraines, notamment les réseaux sanitaire et pluvial de la future rue, constitue donc une étape incontournable.

« On espère avoir des nouvelles positives », indique le maire.

Accès aux médecins de famille

Rémi Rousseau entend faire de l’accès aux médecins de famille l’un de ses principaux chevaux de bataille au cours des prochains mois. « À l’heure actuelle, près de 37 % de la population de la MRC n’a pas accès à un médecin de famille. Les prévisions indiquent que cette proportion pourrait atteindre 50 % d’ici 2030 », souligne-t-il.

« C’est long pour qu’un médecin puisse se former. Il faut le prévoir d’avance. Certaines personnes doivent même changer de MRC, que ce soit vers le Domaine-du-Roy ou ailleurs au Lac-Saint-Jean, pour obtenir un médecin de famille. C’est grave. »

Après les élections, Rémi Rousseau mentionne qu’un comité sera formé sur le dossier avec la MRC de Maria-Chapdelaine pour faire l’analyse complète des besoins.

Autres préoccupations

Le maire indique par ailleurs avoir abordé avec les candidats l’appui au mouvement Le communautaire à boutte ainsi que les enjeux liés à la forêt.

« Il faut un régime forestier davantage régionalisé. Les décisions concernant la forêt doivent être prises en région », soutient-il.

Les élections générales provinciales auront lieu le 5 octobre 2026. Dans la circonscription de Roberval, la course compte également Pierre Gagné, du Parti conservateur du Québec, et Guillaume David, de Québec solidaire.