Les Alouettes retournent à la Coupe Grey

Pour une deuxième année consécutive, les Alouettes de Montréal participeront à la finale de la Coupe Grey en vertu d’une victoire de 33 à 23 sur les Blue Bombers de Winnipeg, en finale de l’Est, samedi, au stade Percival-Molson de Montréal.

En comparant les fiches en saison régulière (Montréal 14-4 et Winnipeg 9-9), on aurait pu penser à un match à sens unique. Toutefois, les pénalités ont failli renverser la vapeur au quatrième quart et permis aux visiteurs de remonter la pente.

À la demie, les Moineaux menaient 20 à 3 tout allait pour le mieux pour le quart Davis Alexander. Malgré une blessure à la main qui l’a forcé à visiter l’infirmerie, il est revenu en force pour permettre à l’attaque de terminer le match en beauté.

Tyrice Beverette s’est signalé en défensive avec quelques sacs du quart. Avec deux minutes à jouer, il fait perdre le ballon au quart-arrière Zach Collaros pour le récupérer. Deux jeux suivants, Alexander fait une passe dans la zone des buts à Tyler Snead qui capte le ballon et bout de bras pour donner une priorité de dix points aux locaux.

L’indiscipline a empêché les Alouettes de prendre le large sans voir leurs adversaires s’approcher d’eux. Ils ont écopé de huit punitions pour des pertes de 85 verges.

La finale de l’Ouest entre les Lions de la Colombie-Britannique et les Elks d’Edmonton se jouera en soirée.