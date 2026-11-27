L’heure est à la célébration pour le Marché Girardville, qui franchit une étape importante avec l’ouverture de sa nouvelle usine de transformation. Cette installation ouvre la voie à une distribution élargie de ses plats préparés sur l’ensemble du territoire.

Le Marché Girardville fait partie du paysage local depuis de nombreuses années. Soucieuses d’assurer sa pérennité et de poursuivre son développement, les propriétaires Manon McNicoll et Jennifer Prévost ont entrepris il y a trois ans un ambitieux projet de construction d’une usine de transformation. Cette initiative visait notamment à élargir leur clientèle et à ouvrir de nouveaux marchés.

« Initialement, on voulait travailler avec les camps forestiers. On sentait vraiment qu’il y avait un besoin. Pour avoir discuté avec des gens dans ce milieu-là, c’est difficile. Il y a des besoins en main-d’œuvre. Parfois, les équipes sont plus restreintes. Les cuisiniers en forêt ont moins de temps pour préparer les repas. On souhaite leur donner un coup de pouce », explique Jennifer Prévost.

Le Marché Girardville pourrait ainsi fournir des mets comme la lasagne, la sauce à spaghetti, les pâtés à la viande ou au poulet ainsi que la tarte au sucre.

Les propriétaires ont également constaté que d’autres secteurs pourraient être intéressés par leur offre alimentaire. « On parle des écoles, des résidences, des relais de motoneige ou encore des sites touristiques. Souvent, ce sont des concessionnaires qui exploitent ces cuisines. Ils n’ont pas nécessairement le temps ni les équipements requis pour offrir un service de repas dans leur secteur. »

Plusieurs partenaires se sont greffés au projet d’agrandissement, évalué à 2,4 M$, permettant ainsi sa concrétisation.

Les travaux se sont terminés en juillet dernier. Le Marché Girardville vient tout juste d’obtenir son permis pour la préparation et la revente de produits à base de viande, une étape déterminante dans la réalisation du projet.

La nouvelle usine comprend notamment une salle de préparation et de boucherie, une salle de cuisson et de boulangerie ainsi qu’une salle d’emballage et d’étiquetage. L’agrandissement accueille également un entrepôt, des bureaux administratifs, une salle de repos pour les employés et un espace repas destiné à la clientèle.

Le Marché Girardville collabore aussi avec une firme de consultants afin d’optimiser l’organisation du travail au sein de l’usine. « Avant, on était beaucoup dans une cuisine traditionnelle. Aujourd’hui, on évolue davantage dans une réalité de cuisine commerciale. On veut maximiser notre efficacité dans les opérations », souligne Jennifer Prévost.

Au cours des derniers mois, les équipes ont consacré leurs efforts à la phase de rodage des installations. Elles se disent maintenant prêtes à passer à la production à plus grande échelle.

Rappelons que le Marché Girardville emploie une trentaine de personnes. L’agrandissement a également permis la création de quatre nouveaux postes.