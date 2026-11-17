Les Producteurs de lait du Québec (PLQ) soulignent pour la première fois, le 17 novembre, la Journée nationale du beurre. L'initiative vise à mettre en valeur un produit qui occupe une place importante dans l'industrie laitière québécoise.

Selon les PLQ, près de 28 % du lait transformé au Québec est destiné à la fabrication de beurre. Ce secteur connaît d'ailleurs une croissance soutenue depuis plusieurs années, avec une hausse de 47 % de la production au cours de la dernière décennie. La province assure d’ailleurs à elle seule environ 41 % de la fabrication canadienne de beurre.

Le beurre demeure également très populaire auprès des consommateurs québécois. D'après les données de ventes Nielsen pour l'année laitière 2025-2026, les Québécois consomment à domicile 4 % plus de beurre par personne que la moyenne observée dans le reste du Canada. Derrière les provinces maritimes, le Québec figure ainsi parmi les plus importants consommateurs de beurre au pays.

« Le beurre occupe une place importante dans notre industrie laitière, mais aussi dans le quotidien des Québécois. Que ce soit pour cuisiner, pâtisser ou simplement accompagner un repas, il fait partie de nos habitudes depuis longtemps. Avec cette campagne, nous souhaitons souligner cet attachement envers ce produit et rappeler la place qu'occupe le beurre dans notre alimentation », affirme Julie Gélinas, directrice marketing des Producteurs de lait du Québec.

Une campagne dédiée au beurre d'ici

Pour marquer cette première édition, les PLQ déploient la campagne « Soulignons le meilleur », qui se déroulera jusqu’au 30 novembre. L'objectif est d'accroître la visibilité du beurre québécois et de rappeler son importance dans les cuisines de la province.

À l'occasion de la Journée nationale du beurre, les restaurants, boulangeries, pâtisseries, épiceries, chefs et créateurs de contenu sont invités à participer au mouvement en mettant cet ingrédient à l'honneur. Les initiatives peuvent prendre diverses formes, allant du partage de recettes et de conseils culinaires à la mise en valeur de plats où le beurre occupe une place centrale.