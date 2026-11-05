Québec presse Ottawa de répondre aux priorités de la province dans son budget

Le ministre des Finances et ministre responsable des Infrastructures du Québec, Nicolas Marceau, a dévoilé mercredi les demandes que son gouvernement a adressées à Ottawa en vue du budget fédéral présenté aujourd’hui.

Dans un communiqué, le gouvernement québécois affirme vouloir s’assurer que le prochain budget fédéral « respecte les responsabilités du Québec et soutienne ses priorités ». Parmi les principaux irritants soulevés, figure la « Mégadéduction à la productivité », une mesure fédérale permettant aux entreprises de déduire entièrement de l’impôt le coût de certains investissements.

Québec soutient que l’harmonisation de cette mesure entraînerait un important manque à gagner pour ses finances publiques. Le gouvernement déplore également que cette initiative ait été annoncée unilatéralement, sans consultation préalable de l’ancienne administration caquiste.

Le gouvernement Marceau presse également Ottawa d’augmenter sa contribution au financement du système de santé, alors que l’actuelle entente sur les transferts en santé doit prendre fin au printemps prochain.

« L'argent ne peut rester à Ottawa alors que les besoins sont criants dans notre réseau de la santé. », lance le cabinet du ministre des Finances dans un communiqué de presse.

Remboursement réclamé pour les demandeurs d’asile

Québec exige aussi que le gouvernement fédéral rembourse avant le 31 mars 2027 l’ensemble des dépenses engagées en 2024 pour les services offerts aux demandeurs d’asile. La province rappelle avoir déboursé 733 millions de dollars à cet effet, alors qu’elle n’a reçu jusqu’à présent que 43,1 millions de dollars en remboursement.

« La hausse marquée du nombre de demandeurs d'asile au cours des dernières années exerce une pression importante sur le logement et les services publics québécois. Puisque la gestion des demandes d'asile relève du fédéral, celui-ci doit assumer pleinement ses responsabilités. », affirme Québec.

Sur le plan commercial, dans un contexte marqué par les négociations avec l’administration américaine, Québec réitère sa volonté de voir la gestion de l’offre protégée sans compromis.

« Notre gouvernement est déterminé à défendre les intérêts des Québécois et à faire entendre les priorités du Québec auprès d'Ottawa. Alors que nous nous employons à rétablir l'équilibre budgétaire et à remettre de l'ordre dans les finances publiques désastreuses laissées par le précédent gouvernement, il est essentiel que le fédéral assume pleinement ses responsabilités à l'égard du Québec dans son prochain budget », a déclaré Nicolas Marceau.

Le PLQ formule ses propres demandes

De son côté, le Parti libéral du Québec (PLQ) estime que certains enjeux économiques et culturels sont absents des priorités mises de l’avant par le gouvernement.

L'opposition officielle demande d’abord à Ottawa d’accroître le soutien aux petites et moyennes entreprises souhaitant diversifier leurs marchés à l’extérieur des États-Unis. Le PLQ réclame notamment une bonification du programme CANExport PME, fermées depuis le 31 août dernier.

Les libéraux provinciaux souhaitent également que le gouvernement fédéral inscrive dans son budget les 600 millions de dollars annuellement promis au secteur culturel. Cette somme devait compenser l’abandon des contributions financières directes que le fédéral envisageait d’imposer aux plateformes étrangères.

Le parti affirme vouloir retrouver ces deux mesures dans le budget fédéral 2026. Il appuie par ailleurs les demandes du gouvernement québécois concernant l’augmentation des transferts en santé, le remboursement des dépenses liées aux demandeurs d’asile ainsi que le maintien intégral de la gestion de l’offre.